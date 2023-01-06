Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı

Henrique'nin şutunda kalecinin müdahalesine rağmen şutu filelere gitti: 0-3. 51. dakikada İsmail Yüksek'in ortasında sağdan ceza sahası içine atlayan Serdar Dursun'un kafa vuruşu: 0-4. Corendon Alanyaspor 78. dakikada golü buldu. Efkan Bekiroğlu ceza sahası dışından sol çaprazdan kafa vuruşunda topla buluşuyor ve pak ağları ile buluşuyor: 1-4. 90+1. Corendon Alanyaspor ikinci golünü dakikalar içinde kaydetti. Candeias'ın Efkan Bekiroğlu'nun defans pasına çarparak kaleciyle karşı karşıya gelmesiyle top ağlara girdi: 2-4. Fenerbahçe maçı 4-2'lik üstünlükle tamamladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin transfer çabaları hakkında övgüye değer açıklamalarda bulundu. Halihazırda Napoli'ye taşınan darkbet genç teknik direktör, Kim hakkında şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin scouting departmanı, Kim Min-jae'yi izlediği için tebrik edilmelidir. Türkiye'de oynarken hepimiz onun hayranıydık. Kendini hemen gösterdi. nasıl oynanacağını biliyor. Çok cesur, oyunu nasıl organize edeceğini biliyor, çok hızlı ve savunulabilir." Erjif Elmas hakkında konuşan Nuri Shaheen, "Türkiye'de büyümüş bir oyuncunun nasıl büyüdüğünü görmek güzel. Eljif'in Avrupa'da elde ettiği başarılar Türk futbolu için de çok önemli."

Alex İmzası

Fenerbahçe efsanesi Alex de Sousa'nın yeni kadrosu resmen açıklandı. İlk teknik direktörlük deneyimini Sao Paulo'nun B takımında kazanan genç teknik direktör, Brezilya'nın ikinci lig takımlarından Avai ile anlaştı. Brezilya'nın ikinci lig darkbet giriş takımlarından Avai'ye imza atan Alex için resmi imza töreni düzenlendi. Yıldız, imzaladıktan sonra yeni takımının 10 numaralı formasıyla fotoğraf çektirdi.

VADER TEKLİFİ AÇIKLANDI

Feyzullah Kadıoğlu, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda "AC Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe."

Daha önce Huang Shenlan'dan Erjiv Elmas ve Kim Minjae'yi getiren İtalyan ekibi, Arda Güle ve Ferdi ile de ilgileniyor. İtalyan medyası düzenli olarak Napoli'nin, görev sürelerinin sonunda Fenerbahçe'ye iki oyuncu için teklifte bulunacağını bildiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komitesi, Fair Play/Fair Play Ekim Ödülü'nün sahibini belirledi. Fair Play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla TFF'nin başlattığı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komitesi, ömür boyu sürecek ikincilik ödülünü belirlemek için toplanır.