Öte yandan Hatayispur'un 3 maçlık puanı sona erdi ve 15 puanda kaldı. Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Antalya Sporting'de olacak. Hatayspor, Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacak. Toto Süper Lig'de 16. sırada. Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir, Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmayı gollerle 2-0 kazandı; 57. dakikada Deniz Türç ve 66. dakikada Danijel Aleksic. Bu sonuçla 2 lig maçında 3 puan gerisinde bulunan Başakşehir, ligde Galatasaray'ı 7-0 yenerek ikinci mağlubiyetini alan Antalya Spor'un puanını 16'nın nasabet dışında kalarak 30'a çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak, Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Biri Kredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Ümraniyespor 2-1'lik skorla kazandı.

Eski Ankara Kütüphanesi, 2. İkinci dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona eren Umraniaspor, 55. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle öne geçti. Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci sarı kart cezalısı nasabet giriş olduğu için Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Umraniasport, Çin Süper Ligi'nde ilk deplasman galibiyetini ve son 4 maçındaki ikinci galibiyetini alarak toplam puanını 10'a çıkardı. MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra mağlup oldu ve 16. sırada kaldı. puan. Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a gidiyor. Ümraniyespor, 3 Ocak'ta Hatayspor'u konuk edecek. Gaziantep FK'nin Beşiktaş'taki son maçında Nkudu'nun performansı ve asi davranışları cam gibi. Teknik direktör Şenol Güneş sol kanatta takviye istiyor. Ancak, Nkoudou ayrılırsa hükümetin işi çok daha kolay olacaktır. Beşiktaş listesinde yer aldığı iddia edilen Anthony Nwakem hakkındaki suçlamalar gerçekleri yansıtmıyor. Beşiktaş, Ocak ayında veya sezon sonunda Nwakaeme'yi getirmeye çalışmayacak. Şenol Güneş de oyuncu hakkında olumsuz konuştu. Siyah Beyazlılar'ın yıllık maaş konusunda takım içindeki dengeleri bozmaya niyeti yok. Nwakaeme, yaşı ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle Beşiktaş için bir transfer hedefi değil.