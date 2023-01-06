Forma Giyemeyecek

Sarı-kırmızılı kulübün genç oyuncusunun sakatlığıyla ilgili bilgiler şöyle: "Futbolcumuz Yunus Akın, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak sakatlandı. Villarreal takımında zorlanan, sponsor olduğumuz hastanemizde bugün MR çektirildi. Diz ekleminde ilerleyici uzama ve kemik ödemi tespit edilerek tedavisine başlandı." - ay kapalı sezon.

BARAN AKSAKA, OKAN BURUK'UN ELİNİ KAYBEDECEK

Zayıf altyapı becerileri Okanbrook patronu gençlere Vallecano karşısında bol bol şans verdi ve Villarreal, özellikle Baran Ak Saka karşısında büyük efesbetcasino umutlar besliyor. Villarreal'in 4-3'lük mağlubiyetinde Abdülkerim'in golüne %97 pas isabeti ile yardımcı olan Baran Aksaka, Okan Buruk ve ekibinin orta sahada harıl harıl mücadele ettiği gözlendi.

Torreira'nın en iyi seçimi

Skrell'in haberlerine göre, 10 numaradan 8 numaraya yükselen ve daha sonra Okanbrook tarafından 6 numara olarak derecelendirilen Baran, Torre'nin şut atmak için en iyi seçeneği olacak. Haberlere göre, görev sürem boyunca herhangi bir sorun çıkarsa, Brooke organize olmaktan ve genç futbolcuya bir şans vermekten çekinmeyecek.

Baran Aksaka'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'na transfer talebi artmaya devam ederken, Fenerbahçe bu kez Süper Lig ve Avrupa Kupası'nda parlıyor. Avrupa'nın efesbetcasino giriş birçok kulübünü takip eden yıldız futbolcunun babası da büyük kulüplerin radarında olduğunu söyledi.

SERDAR DURSUN GÖSTER

2022 FIFA Dünya Kupası'nda lig tatilinde Antalya antrenman kampı ile çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Köln'ü 4-2 yenerek Den Alanya Spor'u konuk etti. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı golsüz vuruşta arka direğin ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutu ağlara gitti: 0-1. 35. Ceza sahası içinde topa sahip olan Serdar Dursson, rakibin araya girmesi ve hakemin penaltı vermesi üzerine yerde kaldı. 36. dakikada Serdar penaltıyı kullandı ve kaleci Runalsson ceza sahasına topu getirdi. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2 puana çıkardı. İşk savunmaya adım attı ve top Serdar Dursun'u geçerek ceza sahası sağ köşesinde İrfan Kan Kakhevich'in sağından ortada durdu.