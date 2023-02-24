Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Akaydın

Daha sonra sırasıyla; Sancaktepe, Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü'lü futbolcular 2021'in başlarında Adana Demirspor kulübüne transfer oldu. Samet'in Adana Demirspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Samet bu sezon 13 Süper Lig maçında forma giydi. 28 yaşındaki futbolcunun şu an piyasa değeri 2.5 milyon euro. Beşiktaş, Valerian Ismail'in talebi üzerine transfer edilen yıldız ismin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmeyi planlıyor. Bölünmeyi kabul etmemesi halinde TFF'ye gönderilen A Takım kadrosunda yer globalbahis almayacağı belirlendi. Oyuncu sözleşmelerindeki özel maddeler endişeleri artırdı. Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rıdvan Yılmaz'ı 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'a gönderen Siyah Beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan Masuaku'yu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı.

Valerian Ismail Arthur Masuku'nun açıklanan transferi, CSL'de ilk birkaç haftasında Fatih Karagümlük'e karşı oynayarak ve Sivas Sports Get asistleriyle harika bir performans sergiledi. DRC oyuncusu son zamanlarda ciddi bir kriz içinde. Trabzonspor maçında gole götüren kötü bir pasla karşılık veren Masuaku, Ümraniyespor maçında Hatayspor puanını gole çeviremese de teknik heyet tarafından olumlu değerlendirilmedi. Gazi diz bacak ödemi nedeniyle Galatasaray derbisinden çekildi İLK BURÇ İNDİRİLDİ Kartal'ın Valerian İsmail'in isteği üzerine molada 29 yaşındaki oyuncuyu dışarı gönderme planı kadroya dahil oldu. Siyah-Beyazlılar, globalbahis giriş önce Masuaku'nun 2 yıl önce eski bir diz sakatlığından ameliyat olması nedeniyle tam olarak işlevsel olmayan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetmeye çalışacak. PERSONEL KABUL ETMEZSE Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından sıcak karşılanmayacağı belirlenen Masuaku, aksi takdirde sezonun ikinci yarısında TFF'ye gönderilecek A takım listesinde yer almayacak. o yapmaz. Ayrılmayı kabul etmeyin. Bu durumda tecrübeli oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Özel madde Beşiktaş ile West Ham'ın sezon başında Masuaku için imzaladıkları sözleşmede özel bir serbest bırakma maddesi var. Yani siyah beyazlı kulüp, ilk 11 maçın 25'ine başlarsa, 2.2 milyon Euro'ya DRC futbolcu kimlik bilgilerini almak zorunda kalacak. Sözleşmeye göre Kartal, Masuku ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak.