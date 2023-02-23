Futbolcu, 'Bugün burada olduğum için bu duyguları istiyorum' dedi

"Türkiye ve Beşiktaş taraftarlarına söyleyeceğiniz bir şey var mı?" "Daha önce de söylediğim gibi onlara çok minnettarım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Türkler beni çok destekliyor. Destekleri için tüm Türklere teşekkür etmek istiyorum." Bu olaylar nedeniyle Spor Toto Birinci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi ertelendi. Maçın 19. dakikasının ardından ortalık karıştı. Altay tribünlerinde üzerlerine havai fişek atılan Göztepe casinoelit tribünlerindeki bazı taraftarlar yaralandı. Ardından olay yerine 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya çıkan bir Göztepe taraftarı köşedeki bayrak direğine tutunarak Altaylı kaleci Ozan'a saldırdı. Ozan saldırısının destekçileri tutuklandı. Ozan vurulduktan sonra yerde kaldı.

Güvenlik güçleri olay yerine girerek olaya müdahale eder. Uzun bir bekleyişin ardından oyun ertelendi. İzmir derbisinde korner direğinin saldırısına uğrayan Altaylı kaleci Ozan Efrim Özençi'nin sakatlanan taraftarların son durumu belli oldu. Göztepe taraftarının bulunduğu alanda havai fişek patlaması sonucu yaralanan Göztepeli Mehmet Çakır'ın, Altay tribününden atılarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı, bilincinin yerinde olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. durum, ilk mesaja göre. Ağzındaki kartuş nedeniyle çenesinin ve dişlerinin ağır hasar gördüğü, sol bölgesinde de yanıkların olduğu Mehmet Çakır'ın Eylül Üniversitesi 9. Acil Tıp Fakültesi'nde ameliyat olacağı belirtildi. Ozan da iyi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bir taraftarın korner direğiyle saldırması sonucu yere düşmesinin ardından bilincinin casinoelit giriş yerinde olduğuna inanılıyor. Başından 4 cm yaralanan Özenç'in kontrol altına alındığı bildirildi. İzmir derbisinin şiddeti, geçtiğimiz günlerde Ankara Kuju - Beşiktaş maçında yaşananları hatırlatıyor. Bu maçta Ankaralı bir oyuncu tribünlerden sahaya atlayarak Cenk Tosun, Salih Uçan ve hakem Mete Kalkavan'ı yenmeye çalıştı. Saldırgan adalete teslim edilirken ertesi gün beraat etti ve Ankara adliyeden çıkarken yandaşları tarafından bir kahraman olarak karşılandı. Daha da ilginci, maç boyunca hücum oyuncularının oyunculara ve hakemlere darp etmesini engelleyen Beşiktaşlı Josef De Souza, maç sonunda kırmızı kart görerek, attığı golün kendisine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir maç ceza aldı.