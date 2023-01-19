Galatasaray'da Adım Adım Depay

Geçiş dönemi yaratan Galatasaray, forvete anlamlı bir isim daha eklemek istiyor. Galatasaray'ın bir süredir tanıdığı Memphis Depay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Spanish Sports Daily'nin haberine göre Memphis Depay için ödeme yapmayı kabul eden tek takım Galatasaray. 28 yaşındaki oyuncu, kazançlı bir anlaşma imzalama umuduyla Katalan devlerinden tavsiye istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU transfer açıklaması

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Antalya'daki kamp öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, kaptanı hakkında yaptığı açıklamada, "Okan Hoca ve Erden Kardeşlerle kaptanlık konuşmasını yaptık. Böyle bir durumu düşündüler. Kaptan olmadan önce Türkler ve yabancılar arasında köprü olmaya çalıştım. Erden Abi hocamızla musclebet konuştuk. "Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin" dediler. Ben de bıraktım. Şimdiye kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verilmedi, bazen aldım bazen de alamadım. Çoğu zaman sorumluluklarımı kabul ediyorum. Benden önce Selçuk'un ağabeyleri Arda, Burak ve Ömer kaptandı. Onlardan öğrendiğim, gördüğüm her şeyi takım arkadaşlarıma da aynı şekilde gösteriyorum.

Transfer haberleriyle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Transfer haberini yapan sizsiniz, başından beri böyle bir şey düşünmemiştim dedim, bence her futbolcu kendisini ve Avrupa ülkelerinde kendini temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama tek bir hedefim var o da Galatasaray'da şampiyonluk" dedi.

Orta sahada beklenmedik isim

Galatasaray Scouting ekibi tarafından takip edildiği açıkça belli olan Blanco van den Boummen'in transferini görüşmek üzere bugün Toulouse ile oynanacak maç öncesinde bir toplantı yapacak.Sarı-kırmızılı ekipler, adamı Ocak ayında transfer etmeyi musclebet giriş planlıyor27 yaşındaki orta saha oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. görev süremin sonunda hak ettiği bedelle serbest bırakılırsa...

Bugün Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen'e karşı Galatasaray denemesi Scouting ekibi planın bir parçası olarak onu takip etti. Toulouse'a karşı. Galatasaray'ın Bumen'i bedelsiz alma şansı varsa, Fransa takımıyla olan sözleşmesi benim süremin sonunda sona erecek. Toplantı bu yönde ilerleyecektir. Toulouse'un Ocak ayında Hollandalı oyuncudan vazgeçmesi mümkün değilse, Sarı-Kırmızılılar çok geç olmadan bunu yapmak isteyecektir.