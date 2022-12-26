Gaziantep'te çok sevgi ve destek gördüm

Bu beni çok mutlu etti, özgüvenimi artırdı. Herkese çok teşekkürler. Burada çok iyi bir ekip var. Hepimiz, dünya hepimiz çok iyi niyetliyiz. Bugün benim için çok özel bir gün. Milli takımda oynamak her çocuğun hayalidir. İki maça da ortalama 1 hafta hazırlandık. Bu iki maça çok odaklandık. Çok iyi oyuncular var. Hepimiz üst düzey oyuncularız. Ben de onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Antrenman kampı benim ve takım için çok iyi geçti.

İRFAN BUZ: Bundesliga devleri duydu

Teknik Direktör İrfan Buz Radyospor'a Arda Güler'in Bundesliga devlerinin gündeminde olduğunu söyledi.Ardagule direkt milli takımda betparis oynamalı, Fenerbahçe'de ise her şeye sahip. Büyük Avrupa takımları" dedi.

ARDA GÜLER'DEN SONRA EKİP

İrfan Buz da Arda Güler'in ardından kadroyu açıkladı. Buzz, "Bayern Münih ve Borussia Dortmund dışında peşinde Alman takımları var. Dortmund çok beğeniyor. Arda."

'Liverpool çok şey istiyor'

İngiltere'de Liverpool'un Arda Güle ile çok ilgilendiğini söyleyen Boots, "Ama Liverpool dışında onu isteyen Premier Lig kulüplerinin de olduğunu duydum" dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eren 17 yaşındaki futbolcu, lacivertli forma giydiği 29 maçta 6 gol atıp 6 asist yaptı.

Şenol Güneş'in Kara Kartal'ın teknik direktörlüğüne gelmesinin ardından ilk 11'e giren ve ardından A Milli Takım'a giren tecrübeli siyah beyazlı golcü Cenk Tosun, başarılı golcü, saha içinde verdiği kadar saha dışında da takımını destekliyor. adım...

"Başaracaksın"

İddiaya göre Cenk, Cengiz Ünder ile görüştükten sonra yıldız Beşiktaş'ı davet etti ve ardından Gaziantep'teki A milli takım idman kampında Çek takımına betparis giriş karşı oynadı. Başarılı oyuncu, "Galatasaray transferiniz kesinleşti. Bizim takıma gelin. Doğru oynarsınız, başarırsınız" dedi. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş.

8.4 milyon euro Roma'ya...

Ligue 1 ekibi Marsilya'da yol ayrımına gelen Cengiz Ünder, kariyerine ilk olarak Avrupa'da devam etmeyi planlıyor ancak istediği teklif gelmezse Türkiye'sini değiştirebileceği konuşuluyor. Bu kez Marsilya ile 20 maça çıkan Cengiz, 1 asist yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Marsilya, Cengiz'i sezon başında Roma'dan 8.4 milyon avroya kadrosuna kattı.