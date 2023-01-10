Geçen ay Denizlispor ilk genel kurulunu yaptı

Göztepe kulübü, TFF'nin çalkantılı Altay derbisi sonrası kaybetme kararını açıklıyor. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, TFF'nin sonucu bir futbol gezisi olarak değerlendirdiği ifade edilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu hiçbir fırsatı kaçırmadı ve böyle bir penaltı ihtimalini hiçbir yerde göremedi ve yine kolayca kaçtı. A Milli Futbol Takımı bu kararı "futbol" üzerine aldı.

Kulüp şu açıklamayı yaptı:

"Sonucu 'iki takım çekimser kaldı' 15. haftadaki Göztepe-Altay maçının iptal kararı kabul edilemez. Bu karar emsalsizdir ve sadece halkı aydınlatmayı amaçlamaktadır. Türk futboluna daha fazla giriş ile daha önce böyle bir karar alınmamıştı. Futbolu görev pandorabet edinmiş bir teşkilatın böyle bir ceza açıklaması yapması da futbola yakışmaz. Olayın ardından her iki kulübün sağduyu beyanları ve oynama istekleri göz ardı edildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu böyle bir penaltının bir yere varacağını görmedi ve bir kez daha paçayı sıyırdı. Kendini ulusal futbol markalaşmasına adamış bir ajans, Football'u bu hareketle cezalandırdı. Bu nedenle 6222 egzersiz sertliği yöntemi geliştirilmiştir. "

"Kulüplere ceza vermekle ülke gerçeğinin değiştirilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi 6222 sayılı yasayı dikkate alarak hukuki ve adil bir çözüm bulabileceğini görmeliydi. Açıklanan yaptırımlar arasında iddia edilen saikler de yer alıyor. evrensel hukuku ihlal ettiğini, "Oyunun normal akışına ilişkin kuralların ve her pandorabet giriş iki takım taraftarlarının güvenlik garantilerinin ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Maç sırasında taraftarlarımız değil, yapacak bir şeyi olmayan bir 'kişi'' kulübümüz sahaya çıktı, Arkadan Yakalandı ve durdu."

"Olay başladığından bu yana yapılanları Göztepe olarak desteklemediğimizi ve tasvip etmediğimiz halde kulübümüz yine ceza ile cezalandırılmıştır, sadece kulüp değil, sahada umarsızca mücadele eden futbolcular bile oyundan mahrum bırakılmıştır. onların "oynama hakkı". Ayrıca futbol izleyen taraftarların stadyum içindeki kameraları kullanarak suçun sorumlularını yakalayıp cezalandırmaya çalışması adil değil. Baştan sona tribünlerde duran 19 bin Göztepeliye verilen ceza, yıllardır 'futbol taraftarıyla güzeldir' diyenlerin yüz karasıdır. Başta da belirttiğimiz gibi Göztepe Spor Kulübü olarak bu sonucu kabul etmiyoruz.