Gençler, Abdurrahman abilerini çok sevdiler

Ak Parti Malatya Milletvekili adayı Doç. Dr. Abdurrahman Babacan gençlik buluşmalarına özellikle önem veriyor.

Gençler, Abdurrahman abilerini çok sevdiler
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Sahadaki dinamik seçim çalışmalarıyla dikkat çeken Ak Parti Malatya Milletvekili adayı Doç. Dr. Abdurrahman Babacan gençlik buluşmalarına özellikle önem veriyor. Babacan dün akşam da Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesinde gençlerle bir araya geldi. Malatya ve Malatya gençliği hakkında yapılan sohbete Samanköylü gençler yoğun ilgi gösterdiler.

Doç. Dr. Abdurrahman Babacan gençlerin enerjisinin ve hayallerinin Türkiye Yüzyılının inşa edilmesinde çok önemli olduğunu vurgulayarak Malatya gençlerinin de bu süreçte aktif rol oynayacaklarına yürekten inandığını söyledi. Malatya’nın her alanda vizyonunun yükseltilmesi için yoğun bir çaba göstereceğini ifade eden Ak Parti Milletvekili adayı, bu konuda gençlere öncülük etmek ve onları teşvik etmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gençlerin ilgisinden ve heyecanından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Babacan,  genç bir milletvekili adayı olarak her zaman onların yanında olacağını vurguladı.

Bülten
Hasan Yağmur

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