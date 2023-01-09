Gençlerbirliği Takımında Geri Döndü

Eggman, yedisi dünkü takımının Onvo Büyükçekmece'ye yenildikleri 83-76 galibiyetinde olmak üzere maç başına altı dakika oynadı ve 4 sayı kaydetti. Bu dönemde 9 maçta 1 gol atan Moussa, 2 sarı kart gördü. Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç oyuncu, 2020/2021 sezonunu Hacettepe'de kiralık olarak geçirdikten sonra takıma geri döndü.

Spor Toto 1. Lig'de Manisa ile karşılaşacak olan Göztepe'nin genç savunma oyuncusu Buyruk Ortakaya, penaltı atışları nedeniyle evinde bu kez büyük betmus bir düzenlilikle seyircisiz oynayacak. Görev süremin başında Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan 18 yaşındaki oyuncu, 14 maçın 11'inde 90 dakika forma giydi. Hiçbir maçta nakavt olmayan Buyruk, genç yaşında çok tecrübeliydi.

Fenerbahçe'de forma giyen ve satın alma opsiyonu olmadan Göztepe'ye kiralanan Buyruk'un da bu dönemde sarı-lacivertli takıma geçeceği bildirildi. Buyruk, İzmir'deki başarısının ardından ilk kez U19 milli takımına da seçildi. İki Avrupa U-19 Şampiyonası maçında da Yıldız Tırpanı giyen Buyruk Ortakaya, Azerbaycan'ı 5-1 yendikleri maçta parladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonun 10. haftasında Darüşşafaka'yı konuk ediyor. Muradiye Stadı'nda oynanan betmus giriş maçta ilk çeyreği konuk ekip 22-24'lük üstünlükle tamamlarken, konuk ekip ikinci çeyrekte bulduğu gollerle ilk yarıyı 38-49 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe de pozitif başlayan konuk ekip, avantajını kaybetmeyerek aradaki farkı açtı ve üçüncü çeyreği 49-69 önde tamamladı. Karşılaşma Daruş Şafaka'nın galibiyetiyle 73-92 sona erdi.

Yer: Muradiye Stadyumu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Manisa Büyükşehir Spor: Anosik 12, Robertson 26, Kasper 2, Morgan 9, Cruz 13. Tolga 2, Mustafa 5, Michalak 4, Ogün, Yiğit, Ghani, Belkay,

DARÜŞŞAKAKA: Olaseni 18, Starks 23, Can 4, Cullough 12, Yeboah 13, Doğuş 10, Hakan 12, Bora, Ege, Kılıçarslan, Eray, Ercan,

İlk yarı: 22-24

İlk yarı: 38-49

Üçüncü periyot: 49-69

Statüsüne göre 7 numara Denizlispor'un muhteşem açılış karşılaşması, yönetmeliğe göre EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Genel Kurul Tüzüğü'nün 6, 7 ve 8. maddelerinde “Denizli Spor Kulüpleri Birliği, Denizlispor Sporcu A.Ş.'nin kurucusu ve çoğunluk hissedarıdır.