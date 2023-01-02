Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer
Türk Özel Sporcular Federasyonu Başkan Yardımcısı Sadettin Akçi'nin özel sporcular eşliğinde yaptığı konuşmalarla başladı. Harika sahne ile fotoğraf çekin. Turnuva 3 Aralık Cuma günü sona erecektir.
"Şehrimize renk katacaksınız"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, "Birkaç gün beraber olacağız. Şehrimize renk katacaksınız. Sağlık ayaklarımızın altında. Öncelikle siz özel sporcularımıza, hocalarımıza, kulüp başkanlarımıza, uzun bir yol kat edenlere, emek veren ve bu cashbet büyük organizasyona destek verenlere teşekkür etmek istiyorum. Yarışmanın neşe ve keyif içinde başarılı bir şekilde sonuçlanmasını dilerim.
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli'nin bir spor kenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Başarınız bizi her zaman mutlu ediyor. Bugün Türkiye'den Kocaeli'ye şampiyonluk ev sahipliği yapmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Umarım hepinizin keyif aldığı ve keyif aldığı bir oyun olur. "
"Sporda engelli olduğunun farkında değiller"
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak 81 ilde 15 branşta 830 spor kulübünde ortalama 30 bin Down sendromlu sporcu yetiştirdiklerini kaydetti. şizofreni, otizm, ruhsal bozukluklar, federasyon başkan yardımcısı Sadettin Akçı bugün burada bir yenilik yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Federasyon takımımızın ilk maçı olacak. 2023 yılında futsal kulübümüzün numarası takım sayısı artacak ve daha güçlü bir milli takıma doğru ilerleyeceğiz. 6 spor kulübümüzde oyuncularımız 2021 Avrupa Futsal Şampiyonası'nı kazanırken, milli takım oyuncularımız da ilk kez oynayacakları organizasyonda dünya üçüncülüğünü elde etti. 2022'de Peru, cashbet giriş teknik görevlilerimiz ve milli takım teknik direktörümüz. Onlarla daha fazla gurur duyamazdık. 2022-2023 Down Sendromlu Türkiye Futsal Kupası sezonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile amatör sporcu ve spor kulübü Ankara arasında oynanacak maçla başladı. Günün açılış maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara Amatör Sporcular ve Sporcular Kulübü'nü 11-2 mağlup ederek turnuvanın ilk şampiyonu oldu. Öte yandan İstanbul Belediyesi Bağcılar, Malatya Turgut Özal Özel Sporcular Spor Kulübü'ne 14-2 mağlup oldu. Okan Brook liderliğindeki Toto Süper Lig'de yeni sezon devam ederken, Galatasaray'ın Dünya Kupası işinde hız kesmiyor.