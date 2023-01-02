Türk Özel Sporcular Federasyonu Başkan Yardımcısı Sadettin Akçi'nin özel sporcular eşliğinde yaptığı konuşmalarla başladı. Harika sahne ile fotoğraf çekin. Turnuva 3 Aralık Cuma günü sona erecektir.

"Şehrimize renk katacaksınız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, "Birkaç gün beraber olacağız. Şehrimize renk katacaksınız. Sağlık ayaklarımızın altında. Öncelikle siz özel sporcularımıza, hocalarımıza, kulüp başkanlarımıza, uzun bir yol kat edenlere, emek veren ve bu cashbet büyük organizasyona destek verenlere teşekkür etmek istiyorum. Yarışmanın neşe ve keyif içinde başarılı bir şekilde sonuçlanmasını dilerim.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli'nin bir spor kenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Başarınız bizi her zaman mutlu ediyor. Bugün Türkiye'den Kocaeli'ye şampiyonluk ev sahipliği yapmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Umarım hepinizin keyif aldığı ve keyif aldığı bir oyun olur. "

"Sporda engelli olduğunun farkında değiller"