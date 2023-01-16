Göztepe, sakatlıkları devam eden forvet

Hüsamettin, sol bek Yunus Emre ve kanat oyuncusu Obinna Mamah da forma giyemeyecek. Göztepe teknik direktörü Şakir Özkalımoğlu, Lize Sports'un çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Zor bir maç oynayacağız ve Lize'ye puan veya puanlar getirmeyi umuyoruz" dedi. Bu maç öncesinde Gaz Göztepe 21 puanla ligde 12. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 29 puan ortalamasıyla Pendikspor'un ardından 3. sırada yer alıyor.

Müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak.

Antalya'da Belek'in gezi bölgesinde betcool kamp yapan ve Dünya Kupası'nda ligde kalma hakkı kazanan Konyaspor'un golcüsü Muhammet Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama yaptı.

Kampın gergin ama güzel geçtiğini söyleyen Muhammet Demir, "Gergin, güzel ve zordu. Ben de kısa bir sakatlık geçirdim. Maç bitmeden sakatlandım. Kamp ekibine ben de katıldım. Benim için de yorucu ama keyifliydi. Kamp ortamımız da çok iyi" dedi.

"Saldırıdan sonra biraz ayrıldık"

Tecrübeli golcü, tek forvet veya çift forvet oynamasının kendisi için çok önemli olmadığını söyledi. Daha değerli, "Yeni bir takıma gelmek kolay değil, adapte olmak kolay değil. İlk dönemimde takıma biraz geç katıldım. Uyum sürecinde acele betcool giriş ediyormuşum gibi hissediyorum. Bu takıma çabuk alıştım. Çift forvet veya tek forvet oynamayı pek umursamıyorum. Takımın oynadığı şey benim için daha değerli. Burada da rol oynamaya ve bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada forvet oynamak zor. Bu yüzden kolay değil. Çok iyi gidiyoruz. Hücumda biraz gerideyiz. Bunun olmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.

"Avrupa'dan çıkmak, takımı olumlu bir şekilde ligin ilgi odağı haline getirdi"

Muhammet Demir, Konyaspor'un Avrupa'dan elenmesinin lige odaklanmalarını olumlu etkilediğini söylüyor: “Giden gidenler, yeni gelen oyuncular, alışma süreci, deformasyonlar bazen hücumda sorun yaşamamıza neden olan bir adaptasyon süreci var. Savunmada daha önemliydik. Bu kötü bir şey değil. Görünüşe göre oldukça iyi gidiyoruz. Şampiyonada dördüncüyüz. Avrupa'nın elenmesinin takıma olumlu yansıdığını düşünüyorum. Antlaşmayı ne kadar benimsersek, o kadar motive oluruz. Hepimiz aynı anda düştük ve kimse beklemiyordu.