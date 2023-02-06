Günbay, bugüne kadar toplam 36 milyon 178 bin 475 lira ödedi

Ancak eski borçlar nedeniyle transfer komitesinin kapalı kaldığını söyledi. Faruk Günbay, otelden basına yaptığı açıklamada, kulübün borç nedeniyle mali sıkıntıya düştüğünü söyledi. Günbay, oyuncu ödemeleri, maç ücretleri ve kulüp ücretleri gibi çeşitli kalemleri karşıladıklarını söyledi. Transfer komitemiz eski borçlardan dolayı kapatıldı ve kimseyi getiremedik. Medyada tecrübemiz olmadığını söylüyoruz. Biz futboldan anlamıyoruz. Buraya geldik ve kondüktör arkadaşımızı takip etmek zorunda kaldık. Maliyetlerimiz yüksek çünkü ofislerimiz kapanıyor ve başkalarına bağımlı hale geliyoruz. 36 milyon 178 bin 475 lira. Mustafa Eskihallac'ı sattık, 14 milyon parası vardı. Vazgeçtikten sonra 22 milyon 178 bin 485 lira harcadık. Bunun 1 milyon 80 bin lirası Valilik'ten geldi Para aktarıldı. hesabımıza" dedi. Reklam gelirlerindeki azalmanın ardından trustxbet kulüp yönetimi olarak 20 milyon 535 bin TL ödediklerini kaydeden Günbay, hedeflenen geliri reklam sponsorluklarından karşılayamadıklarını sözlerine ekledi. Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahili'nin 20 yaşındaki golcüsü David Datrofofana'nın bonservis bedeli konusunda Molde ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varılan Fildişili genç golcünün 1 Ocak 2023'te takıma katılacağı açıklandı. İngiliz basınına göre Chelsea, Fofana için 12 milyon euro ödeyecek. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Molde formasıyla 37 maça çıktı, 21 gol attı ve 7 asist yaptı. Bu sezon hücumda iyi bir görüntü trustxbet giriş sergileyemeyen Chelsea, Armando Broja'nın sakatlığı ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın kötü geçen sezonu nedeniyle ligde 15 maça çıkamadı. Rakiplerine karşı 19 gol attı. Chelsea'nin son deplasmanda Bournemouth'u 2-0 yendiği maçta bir sakatlık daha geçiren İngiliz oyuncu Reece James'in bir ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Chelsea savunmasının önemli isimlerinden biri olan James, aynı diz sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda milli takım forması giyemeyecek. Toto Süper Lig'de 16. sırada. Geçen hafta Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçta fazla boşluk bırakmadığını, iyi oynadığını ancak yerden yere vurduğunu söyledi.