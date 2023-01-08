Gündem yaratan Peter Olayinka

İngiltere Premier Lig yıldızlarından Antoine Semenho'nun durumunun büyük ilgi gördüğü anlaşılıyor. Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi, hücum hattını güçlendirmeye odaklanan Vincent Abubakar. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları yerine getirdi. Yönetim de bu transferle birlikte olası olumsuz gelişmeleri göz önünde bulundurarak alternatif bir isim belirledi. Peter Olayinka'nın daha önce gündeme gelen Slavia Prag ile olan sözleşmesi benim süremin sonunda bitiyor. 27 yaşındaki oyuncu, yeni bir sözleşme imzalamayı dört gözle beklemiyor. Hal böyle olunca Çek temsilcisi Nijeryalı yıldızdan ocak ayında ayrılabilir. Olayinka'nın ön ve kanat oyun tarzı, İsa'nın hücum baskısındaki başarısından ayrılıyor ve öyle olmak inbahis zorunda. Sarı Lacivertliler'in gündemindeki bir diğer isim de İngiltere Premier Ligi'nde Bristol City forması giyen Antoine Semenho.

Osayi-Samuel seviyor

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda yeniden ligde oynayacak Brett Osayi-Samuel, sözleşmesi bitmek üzere ve sadece 500 bin euro ödediği için kadrosuna katılıyor. Hükümet aynı şeyi Semenyo için yapmayı planlıyor. 22 yaşındaki oyuncu, İngiltere doğumlu olmasına rağmen Gana milli takımına seçildi ve iki Dünya Kupası maçına çıktı.

Semenyo'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatma seçeneği bulunuyor. Oyuncunun büyük bir takıma gitmek istediğini açıklayarak başlayın. Osayi-Samuel gibi, ön büro da genç yıldızı uygun bir fiyata kadroya katmak için planlar üzerinde çalışıyor.

Beşiktaş transfer işi çok gergin geçse de başkanlar Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında bir zirve yapıldı ve ekibin hazırlandığı Antalya'ya geldiler. Görüşmede inbahis giriş transferle ilgili olumlu mesajlar verilirken yönetim, yıldız oyuncunun kadroya alınması için çalışmalara hız verdi.

Charleroi görevden alındı

Siyah beyazlılar ilk özel maçına Antalya'da çıktı. Charleroi karşısında yoğun yağmura rağmen Beşiktaş, Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanucci'nin golleriyle 2-1 kazanırken, Belçika temsilcisinin tek golünü Amir Hussein Hussein Inzad kaydetti.

Ulusal Gençlik Çağrısı

Beşiktaş Artaş U-16 takımından 4 futbolcu milli takıma çağrıldı. Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Furkan Ziraatçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ahmet Sami Bircan, 20-22 Aralık 2022 tarihlerinde İngiltere'de oynanacak U-16 A Milli Takım hazırlık maçına çıkacak.