Gürkan, “İlçelerimizin tamamına adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz”

Kuluncak İlçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Aktaş, Başkan Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, “Aklımıza gelen hizmetler acaba yapılır mı diye düşünürken o hizmetlerin yapılıyor olduğunu görüyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz ve her zaman yanında olacağız” dedi.

Boyraz, “İlçemizde asfaltsız yol kalmadı”

Kuluncak ilçesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirten AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, “Başkanımız göreve geldiğinde asfaltsız yol kalmayacak demişti. İlçemizde asfaltsız yol kalmadı. İlçemizin Sivas’a bağlantı yolları olan Sarıcı ve İğdelidere yolları da asfaltlandı. Bu yolların biri Gürün’e biri ise Kangala bağlanıyor, bizi çıkmaz sokaktan kurtardı. İlçe teşkilatımız ve İlçe Koordinatörümüzle birlikte Sayın Başkanımızı ziyaret ederek ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin devamını da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, “Hizmetlerimizi adıl ve adaletli bir şekilde yapıyoruz”

AK Parti Kuluncak İlçe teşkilatını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “13 ilçemize hizmetlerimizi adil ve adaletli bir şekilde götürmeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımıza bismillah diyerek başladık. Niyet hayırlı olduğu zaman akıbette hayırlı oluyor. Marifet iltifata tabidir. Hizmetlerden dolayı teşekkür edilmesi de bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor, azmimizi artırıyor. Bu memleketin insanına daha çok hizmet etme azim ve kararlılığını ortaya koyuyor. Kuluncak ilçemizin gerek altyapısı gerekse üstyapısı noktasında ayrıca sulama suyu noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar bitmeyecek her zaman devam edecektir. İnsanın olduğu yerde sorun bitmez. Temel sorunların çözümü noktasında gayret edeceğiz yeni çıkan sorunların da üzerine giderek onlarında çözümü için çalışacağız. Göstermiş olduğunuz bu incelikten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.