Güvenilir Medyum ile Bağlama büyüsü

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 30.11.2022 23:51
  • Güncelleme: 30.11.2022 23:51
Güvenilir Medyum ile Bağlama büyüsü

Özellikle âşık etme duası ile birçok danışanına yardım eden medyum bu dua için özel bi ayinle ilgili takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Buna ek olarak âşık etme büyüsü için kişiye özel bir tılsım hazırladığını belirten medyum, bu noktada tılsımı hem kendisinin hem de danışanının ritüele bağlı olarak okuması gerektiğini belirtmektedir.

Bağlama büyüsünün Etkisi

Öncelikle her dua kişiye özel dikilmiş kıyafet gibidir. Bu yüzden kişiye öze olmalıdır. Nitekim bir danışanın âşık olduğu kişiye kavuşamamasının sebebi başkayken bir başka danışanın aşık etmek istediği kişiye kavuşamamasının sebebi ise başkadır. Medyum  âşık etme duası için öncelikle kavuşamama sebebinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğinin üzerinde durulması gerektiğin belirmektedir. Örneğin bir kişi kendisine aşık olmasını istediği kişi tarafından güzel görülmeyebilir. Böyle bir durumda aşık etme duası güzellik duası ile desteklenmelidir. Aşık etme duası tesir edebilmesi için özel tılsımların duaların içine girmesi gerekir. Bu ise ancak ilme sahip olan kişiler tarafından yapılabilir. Ancak tılsımların olmadığı dualar tesirini yeterince göstermeyecektir. Ayrıca aşık etme duası istenilen mevsime ya da aya göre bazı ritüeller gerektirebilir. Örneğin bahar ayında gelen bir aşık etme duası için ağaçların çiçek açma mevsimi beklenebilir ya da kış aylarında gelen bir aşık etme duası için havaların yağışlı olduğu dönemler beklenebilir.

Bağlama büyüsü Yapan Kişi Öncelikle duayı yapacak olan hoca sürekli bir arınma halinde olmalıdır. Medyum ise düzenli olarak kendisi için ruhsal arınma ritüelleri düzenlemektedir. Buna ek olarak oruç ritüelleri ile kalp ve zihin zindeliğini koruyan medyum dualarının kabul olması için her zaman kendi maneviyatına dikkat etmektedir. bağlama büyüsü için duayı yapacak olan kişide aynı zamanda ilim bulunması gerekmektedir. İlim sahibi olmayan isimler etkili duaların ve tılsımların neler olduğunu bilmediği için faydasız dualardan öteye geçemeyecektir. Medyum ise danışanları için verdiği duaları her zaman tılsımlar ve özel dualar ile bezemektedir ve bağlı olduğu ritüele uygun olarak yapmaktadır.

Eğer isterseniz papaz büyüsü ile ilgili de bilgi alabilirsiniz.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Ünüvar, 'Malatya'yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum'

Rektör Ünüvar, "Malatya’yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum"

Malatya Emniyeti Zehir Tacirlerine Bir Darbe Daha Vurdu

Malatya Emniyeti Zehir Tacirlerine Bir Darbe Daha Vurdu

Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

Malatya İl Jandarmadan Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Malatya İl Jandarmadan Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

Çok Okunanlar
1
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hatice Akbaş'ı Makamında Ağırladı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hatice Akbaş’ı Makamında Ağırladı

2
Malatya'da okul sporları mercek altına alındı

Malatya’da okul sporları mercek altına alındı

3
Başkan Gürkan MHP'li başkanlarla buluştu

Başkan Gürkan MHP’li başkanlarla buluştu

4
Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

5
Başkan Sadıkoğlu: '6. Bölge Teşvikleri devam etmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “6. Bölge Teşvikleri devam etmeli”

6
Başkan Sadıkoğlu: 'Üyelerimiz yükselen maliyetler karşısında zorlanıyor'

Başkan Sadıkoğlu: “Üyelerimiz yükselen maliyetler karşısında zorlanıyor”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan, 'Esnaflarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemli'

Başkan Gürkan, “Esnaflarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemli”

ALS Hastası Elif ve Mehtap'ın Hasta Yatağı Talebi Gerçeğe Dönüştü

ALS Hastası Elif ve Mehtap’ın Hasta Yatağı Talebi Gerçeğe Dönüştü

DAHA FAZLA
Pelitoğlu, 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir'

Pelitoğlu, "Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir"

Yeşilyurt Belediyesi 235'nci Parkı TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde İnşa Ediyor

Yeşilyurt Belediyesi 235’nci Parkı TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde İnşa Ediyor

'17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül' Projesi

“17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül" Projesi

Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu

Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu

Yeşilyurt Belediyesi'nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!

Yeşilyurt Belediyesi’nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!