Güvenilir Medyum ile Bağlama büyüsü

Özellikle âşık etme duası ile birçok danışanına yardım eden medyum bu dua için özel bi ayinle ilgili takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Buna ek olarak âşık etme büyüsü için kişiye özel bir tılsım hazırladığını belirten medyum, bu noktada tılsımı hem kendisinin hem de danışanının ritüele bağlı olarak okuması gerektiğini belirtmektedir.

Bağlama büyüsünün Etkisi

Öncelikle her dua kişiye özel dikilmiş kıyafet gibidir. Bu yüzden kişiye öze olmalıdır. Nitekim bir danışanın âşık olduğu kişiye kavuşamamasının sebebi başkayken bir başka danışanın aşık etmek istediği kişiye kavuşamamasının sebebi ise başkadır. Medyum âşık etme duası için öncelikle kavuşamama sebebinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğinin üzerinde durulması gerektiğin belirmektedir. Örneğin bir kişi kendisine aşık olmasını istediği kişi tarafından güzel görülmeyebilir. Böyle bir durumda aşık etme duası güzellik duası ile desteklenmelidir. Aşık etme duası tesir edebilmesi için özel tılsımların duaların içine girmesi gerekir. Bu ise ancak ilme sahip olan kişiler tarafından yapılabilir. Ancak tılsımların olmadığı dualar tesirini yeterince göstermeyecektir. Ayrıca aşık etme duası istenilen mevsime ya da aya göre bazı ritüeller gerektirebilir. Örneğin bahar ayında gelen bir aşık etme duası için ağaçların çiçek açma mevsimi beklenebilir ya da kış aylarında gelen bir aşık etme duası için havaların yağışlı olduğu dönemler beklenebilir.

Bağlama büyüsü Yapan Kişi Öncelikle duayı yapacak olan hoca sürekli bir arınma halinde olmalıdır. Medyum ise düzenli olarak kendisi için ruhsal arınma ritüelleri düzenlemektedir. Buna ek olarak oruç ritüelleri ile kalp ve zihin zindeliğini koruyan medyum dualarının kabul olması için her zaman kendi maneviyatına dikkat etmektedir. bağlama büyüsü için duayı yapacak olan kişide aynı zamanda ilim bulunması gerekmektedir. İlim sahibi olmayan isimler etkili duaların ve tılsımların neler olduğunu bilmediği için faydasız dualardan öteye geçemeyecektir. Medyum ise danışanları için verdiği duaları her zaman tılsımlar ve özel dualar ile bezemektedir ve bağlı olduğu ritüele uygun olarak yapmaktadır.