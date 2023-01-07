Hatamıza rağmen form ve güç kaybetmediğimizi gösterdik

Onlar bize katıldıkça daha güçlü olacağız. Salernitana ile de hazırlık maçımız var. Daha sonra Antalya'daki kampımızı bitirip Samandıra'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul Kupası ve Trabzonspor Ligi'ne hazır olacağız" dedi. lacivert sarı mayoyla tamamladı. Tecrübeli kaleci ilk kez 11 yaşında Alanyaspor mücadelesine çıktı. İrfan Can 62 dakika kalede kaldı ve performansıyla sınıfı geçti. 24 yaşındaki kaleci maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kamp çok iyiydi. Kaleciler arasındaki rekabet de iyiydi. U17 milli takımından Altay ile arkadaş olduk. Amacım yakabet onunla rekabet etmek ve ikimizin de performansını geliştirmek. Ekibimizdeki herkes bu formanın ağırlığını biliyor.

Serdar Dursun'dan mesaj var!

Milli forvet sezonun ilk yarısında şanssızdı. Sadece ön hazırlıklarda iyi oynadı ve 2 gol ve 1 asist yaptı. Alanya mücadelesine damgasını vuran Serdar Dursun, Jorge Jesus'a maça hazır olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla ligi ve Avrupa Ligi'ni grubunu birinci sırada tamamladı. Sarı Deniz ve Mavi Ordu, Dünya Kupası hazırlık maçında rüzgar gibi esti. Villarreal ve Rayo Vallecano'yu yenen Jorge Jesus'un öğrencileri Alanyaspor'u 4-2 önde tamamladı. Serdar Dursun, bu oyunlardaki performansını ortaya koyan isimdir. Tecrübeli oyuncu Rayo Vallecano karşısında penaltı kaydetti. Zelda, Alanyaspor'a karşı penaltı atışlarından yararlanamadı ve sadece 2 gol kaydetti ve Lincoln'e harika bir asist yaptı. Milli oyuncu formayı istediğini yakabet giriş teknik direktör Jorge Jesus'a mesaj atarak gösterdi.

"Tarzım Ibrahimovic'e benziyor"

Serdar Dursun maçın ardından açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki oyuncu, "Ön tarafta bir eksiklik var. Bu benim için de bir nimet. 11 yaşında 3 kez oynadım. Benim için çok önemli. 2 aydır oynamıyorum. "İlk 11'de olsaydım her şeyimi verirdim dedim" diyen başarılı oyuncu, "Dursunaldo lakabı var. Ama bana sorarsanız benim tarzım Ibrahimovic'e daha yakın. "Son olarak Serdar, lig birincisi olan Trabzonspor deplasmanının zorlu bir maç olacağını söyledi. Sürem bitiyor. Yönetim Zajc için son kararını verdi Ocak ayında yollarını ayırdılar. 28 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan da talipleri var.