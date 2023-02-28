Her türlü belgeye talibim

Uzağa gitmeye gerek yok.50 gün önce yine belgelerle çok çarpıcı bir hususu kaleme aldım.Neydi bu? Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park Arena Stadı'nın yapımı sırasında toplam 259.891 metre uzunluğunda boru ve 528.297 adet ek parça için para ödemesine karşın, boruların ve ek parçaların Beşiktaş Kulübü'ne teslim edildiğine dair bir teslim, tesellüm belgesi, irsaliye yahut herhangi bir evrak ortada yok.Beşiktaş Kulübü parayı ödemiş, ilgili firma faturayı kesmiş, ama ortada boruların ve ek parçaların alındığına-verildiğine dair bir kayıt bulunmuyor.Beşiktaş Kulübü'nün mevcut yönetimi, haliyle Fikret Orman'a ve dönemin CEO'su Gökhan Sarı'ya dava açtı.Düşünebiliyor musunuz, toplam 259 kilometrelik, yani neredeyse İstanbul-Bolu mesafesindeki boruların akibeti belli değil.528 bin 297 adet ek parça da cabası...Bu borular ve ek parçalar betpara stadın altında mı, yoksa başka bir yerde mi, yarınlarda göreceğiz!Peki, bu haberi belgelerle yazdım ne oldu?Ne ilgili firmadan ses var, ne de Fikret Orman'dan...Herkes hayatından memnun Bazı istisnai kişiler dışında Beşiktaş'ın önde gelen isimleri her zaman olduğu gibi yine ölü taklidi yapmaya devam etti.Herkesin hesabı değişik tabii...Bu hesaplar da yarınlarda ortaya çıkar elbet Belirtmemde yarar var.Herhangi bir kişinin elinde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki mevcut yönetimle ilgili belge varsa eğer, bu belgeye de sonuna kadar talibim.Bu sözüm özellikle Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay için geçerli...Beşiktaş'ın eski başkanının ya da başkan adaylarının elinde minnacık da olsa bir belge bulunur herhalde.Keza, bu bağlamda söylüyorum, kimin elinde KPMG raporunun tamamı ya da KPMG raporunun dışında başka bir rapor ya da belge varsa, bu belgeleri de yayınlamaktan çok büyük mutluluk, onur ve gurur duyarım.Kimler neyin peşinde bilmiyorum ama ben sadece gerçeğin peşindeyim.Bu işler lafla olmuyor.Herkes sözünde duracak.

AHMET NUR ÇEBİ’NİN GERÇEK YÜZÜ!