İkinci yarı biraz etkisiz kaldık ve oyuna giremedik

Takımda tehlikeli bir pozisyonda olmak istemiyoruz. Kavga edeceğiz, gruptan çıkmak istiyoruz. İyi bir maçtı ama daha fazlasını istiyorduk" dedi. Beşiktaş'ın eski takım arkadaşı Vincent Abubakar hakkında ne düşündüğü sorusuna Kamerunlu, "Bazen Abubakar'ı düşünüyoruz. Komik ama şu anda Kamerun'a odaklanmış durumdayız" Siyah-beyazlılar kadrolarını güçlendirmek için çok çalışmaya devam ediyor. Transfer dönemini hızlandıran Beşiktaş, molada harekete geçerek lig şampiyonluğunu canlı tutmanın peşinde olacak, gollerine isim vermeye başlayacak, işte listedeki oyuncular Beşiktaş, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesini devre arası transfer döneminde etkili hamlelerle sürdürmek isteyecektir. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın stoperle temasını sürdürmek istediği isimlerden biri de İtalya Serie A'da Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan. Ancak betperform oyuncuların maliyetinin yüksek olması nedeniyle transferin oldukça zor olduğu aktarılıyor. Edinilen bilgiye göre siyah beyazlıların gündeminde parlak bir isim var. Şenol Güneş kampta herkesten memnun. Utku Yuvakuran'ı kampa getirdi. Utku takımda yok. Bu plan nasıl? Valerien Ismael, Utku'yu gruptan çıkardı. Beşiktaş'ın yerinde olsam Valerien Ismael'e tazminat davası açardım. Serdar Saatçı'nın ileride iyi bir yeri olursa bu dosyayı açacağım. Kulüp Utku'yu kenarda tutmak yerine ona bir sopa vermeli. Sergen Yalçın, Ersin ile birliktelik; Utku ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Sergen Yalçın kadar genç oyuncuları sahaya çıkaran kadar cesur bir teknik direktör görmedim. Son zamanlarda Ajax maçını izlemedim. Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta kalırsam Ersin ve Rıdvan'dan sonra Serdar'ı kazanırım" dedi. Dedim.

2019 yılında LASK Linz ile Ismail, Avusturya takımında iyi sonuçlar elde etti. Raheem Sterling, ailesi yanındayken Londra'daki evine hırsızlar girdikten sonra milli takım kampından ayrıldıktan sonra İngiltere'ye döner, ailesi Katar'da güvende olana betperform giriş kadar dönmeyecektir. Cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğuyla birlikte evde olan Raheem Sterling'in Londra'daki evine bir hırsız girdi. Olay nedeniyle grup tarafından kovulan Sterling, Katar'dan ayrıldı ve ailesiyle birlikte Londra'ya gitti. 'Sun' haberine göre İngiliz oyuncu yakın çevresine "Ailem güvende değilse hiçbir yere gidemem" dedi. İngiltere teknik direktörü Southgate, maçın ardından Senegal için şunları söyledi: "Bazen futbol güvenilmez Hayattaki en önemli şey ailedir