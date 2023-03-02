İşte Çarşı grubundan o mesaj

Yazar ve spor yorumcusu Ergin Aslan; Ayrılan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönme ihtimalini değerlendiriyor. Umarım geri gelebilir. Ben de gitmesine karşıyım, we show'dan yanayım, çok karşıt görüşler ortaya atıldı. Rıdwan'ın burada olmak istemesinin de etkisi oldu açıkçası. Miktar yaklaşık 5,5 milyon avro. Şimdi oradan Masuaku alıyorsun, olmuyor, başka bir adam buluyorsun ve para gidiyor. Para nerede, araba nerede, hikaye böyle devam ediyor. Rıdwan'ın yurtdışında oynamayı ve yaşamayı özlediğini biliyoruz ve çocuğu oraya getiren bu duyguydu. Bu kadar hitbet kısa sürede vazgeçer mi geri döner mi, kulübü bu kadar kısa sürede yatırım yaptığı oyuncuları geri verir mi bilmiyorum ama umarım döner. Ligin ikinci yarısında ise hem milli takımda hem de Şenol Güneş maçında. Caner Erkin'i düşünelim, Adriano'yu düşünelim, farklı şekillerde iyi kullandığında Rıdvan'ı da kullanıyor çünkü Rıdvan 80-90 metre kullanabilen bir oyuncu. Böyle haberler ve söylentiler var. Sanırım, Şenol Güneş'in de hoşuna giderdi, keşke böyle bir şey olsa.

İspanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Katar'da karşı karşıya geliyor.

Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 7-0 kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren goller 11. dakikada Dani Olmo, 21. dakikada Marco Asensio, 31. dakikada Ferran Torres ve 54. dakikada 75'lik penaltı oldu. 90. dakikada Garvey, 90. dakikada Carlos Soler 90+3. Alvaro Morata ilk dakikadan itibaren gol attı ve Danny Olmo İspanya'nın 100. Dünya Kupası golünün açılış golünü netleştirdi. İspanya'nın son golünü atan Garvey, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en genç üçüncü golcüsü. Kosta Rika'dan Sporting Konya'dan Francisco Calvo ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.