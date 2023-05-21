'İstikrar, Erdoğan'ın liderliğidir'

14 Mayıs seçim sonuçları için teşekkür etmek ve 28 Mayıs’taki seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istemek için Hekimhan ve Kuluncak’ı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan ile AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya Eski Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı vatanda, esnaf ve partililerle bir araya geldiler.

İlçe ziyaretlerinde konuşan AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 28 Mayıs’ta herkesin sandık başına gitmesini isteyerek, “28 Mayıs’ta bir seçimimiz daha var. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a daha güçlü bir destek bekliyoruz. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek vereceğiz, ardından da depremlerde ağır hasar gören Malatya’mızı imar ve inşa sürecini başlatacağız.” dedi.

AK Parti Malatya eski Milletvekili Ahmet Çakır, “14 Mayıs seçimleri, Türkiye’nin geleceği noktasında insanların iradesini ve kararlılığını gördük. Bu kararlılığın 28 Mayıs’ta çok daha güçlü bir şekilde çıkması lazım. Biz karşımızdaki muhalefetin davranışını da gördük. Demokratikleşmenin ve ifade özgürlüğünün kimin karşısında değer gördüğünü de gördük. Bir sanatçının fikrini beyan etmesi nedeniyle, o sanatçıya her türlü hakareti yapan ve aşağılama yapan bir zihniyetin karşısında siyaset yapıldı.” İfadelerini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise şunları söyledi, “Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs’ta başarıyla bizleri Meclis’e taşıdınız ve Meclis’te çoğunluğu bize verdiniz. Cumhur İttifakı olarak Meclis’te bunun gereğini yerine getireceğiz. 28 Mayıs’ta da ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bu devletimizin başına tekrar getireceğiz. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedeflerine doğru ise Türkiye’yi inşa edeceğiz. Dün teröristlere farklı söyleyenler bugün oy için nasıl döndüğünü, nasıl çark ettiğini hemşehrilerim ibretle izliyorlar.” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise şunları söyledi, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarifi ile kapı kapı ile dolaşmayı devam ettireceğiz. En ufak bir rehavete kapılmayacağız. ‘Nasıl olsa reis alacak’ gibi düşüncelere kapılmadan son ana kadar çalışacağız. Çünkü karşı tarafın sonuna kadar bu işe asılacağını ve yoğunlaşacağını biliyoruz. Ama biliyoruz ki, biz üzerimize düşeni yaptıkça biz onlardan daha güçlüyüz ve daha organizeyiz. Çünkü güçlü Türkiye istikrarlı bir yönetimden geçer. İstikrar da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğidir.”

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ise şu şekilde konuştu; “14 Mayıs seçimlerini yaşadık. Bir bardak suyu başımıza kalkan zihniyeti ben önce Rabbime, sonra milletime havale ediyorum. Malatya’ya yazıklar olsun diyenleri Allah’a havale ediyorum. Biz her seçimde Hekimhan’da her defasında ikinci parti olmamıza rağmen Hekimhan’a ne getirmedik ki? Hekimhan ne istediyse hepsini yaptık. Hekimhan bizim memleketimiz, Hekimhan bizim canımız dedik, bütün hizmetleri Hekimhan ile buluşturduk. Ve hiçbir dönemde başınıza kalkmadık. Bir tane oy veriyorsanız, bin tane teşekkür ediyoruz. Biz oylara değil, insanımıza bakıyoruz.”

Gündüzleri ilçe ziyaretleri yapan AK Parti Malatya İl Başkanlığı, akşamları ise Malatya il merkezinde mahalle toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor.