Portekizli teknik direktör, Aricoci ve yönetiminden istediği transferleri yaparak kadrosuna 13 isim kazandırdı. O isimlerden biri de İtalyan golcü João Pedro. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu beklentileri karşılayamadı. İtalyan golcü sezona sakatlıklarla devam etti ve kalkış süresinde çok etkili bir oyun oynayamadı, toplam 744 dakika forma giydi ve Avrupa Ligi ve Çin Süper Ligi dahil 15 maçta 2 kez forma giydi. Gol ve 1 asist. bu oyunlarda

​​​​​​ Avrupa'nın lideri olarak Çin Süper Ligi ile Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de João Pedro beklentileri pek karşılayamadı. Sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımın gerisinde kalan Brezilyalı futbolcu, bildiğimiz kadarıyla sonuca zar zor betitbet ulaşmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus, yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Yaklaşan teklifler

Scorer haberinde Pedro yeni lige, sisteme ve uyum sürecine girerken Fenerbahçe'de pek iyi durumda değil. Öte yandan sarı-lacivertli oyuncunun Serie A'dan talipleri var. Ünlü Fenerbahçe, Serie A tarihinin en iyi Brezilyalı oyuncularından biri ve sarı-lacivertli kadroda kalmayı umuyor. Aynı şekilde kulüp ve teknik heyetin de oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Takımda çok sayıda forvet ve golcü yer alsa da Pedro bu isimler arasında en iyi oyuncu olarak öne çıkıyor. Kayserispor'a attığı muhteşem gol bunun kanıtı. Bu nedenle koç Jesus, bir kırılma durumunda boşluğu doldurmanın kolay olmayacağına inanıyor.

En tehlikeli isim

Böylece tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrasında betitbet giriş da Sarı Derin Mavililerin en tehlikeli kalecisi olmaya devam edecek. Futbolcu takıma, lige ve İsa'ya uyum sağlamak için gerçekte ne olduğunu göstermelidir. Gelişimi hızlı olan yıldız futbolcu, Galatasaray adına büyük umutlarla yola çıktıktan sonra gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğradı. Kulüp, yıldız futbolcu için resmi teklifte bulundu ve Sarı Kırmızılılardan Okanbrook, artık onu takımda istemiyor.

Okanbrook'un yeni sezonuna devam eden Galatasaray, son 3 lig maçında 11 gol atarak 9 puan toplayarak lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Galatasaray yaz boyunca kadrosuna birçok yıldızı katarak adından söz ettirmeyi başardı. Sezona yavaş başlasa da son maçlardaki performansıyla taraftarlar tarafından alkışlandı.