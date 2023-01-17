Kahtalı 'Kayısıya çok önemli destekler verdik'

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz ve partilerle birlikte Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Ticaret Borsası seçimlerinin ardından Sayın Milletvekilimizle sık sık telefonla görüşüyorduk. Bugün de bizleri ziyaret ederek şereflendirdiler. Malatya'nın tarımı ve hayvancılığı ile ilgili kendileri ile istişare halindeyiz. Ben tarım ve hayvancılığa vermiş oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Ticaret Borsası'nın Malatya için önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "Malatya'da 35 bine yakın ÇKS'ye kayıtlı kayısı üreticimiz var. Dolayısıyla MTB kayısı üreticilerimizin tamamını ilgilendiren bir kurum. Kurumumuzda son 3-4 yıl içerisinde önemli bir başarı sağlandı. Bu başarının mimarı da Başkanım ve Yönetim Kuruludur. Bizler de siyasiler olarak böyle bir kuruma destek vermekten büyük bir onur duyuyoruz" diye konuştu.

Kayısıya ve kayısı üreticisine büyük destek verdiklerini belirten Kahtalı, "Malatya'ya 2 tane lisanslı depo kazandırdık. Bu lisanslı depoların varlığı üreticiler açısından bir güvence oluşturdu. Bu güvenceyi de taçlandırmamız gerekiyordu bunu da TMO'nun alım yapmasıyla sağladık. Şu anda lisanslı depolarda 5 bin ton kayısı emaneten bekletiliyor. Bu kayısının orada durması aslında ürünün değerini arttırıyor. 2022 yılında 76 bin 355 ton kayısı ihraç ederek 402 milyon dolar gibi bugüne kadar hiç görmediğimiz bir gelir elde ettik. Tüm bu yaptığımız yatırımlar ihracat rakamının artmasını ve ürünün gerçek değerini bulmasını sağlıyor. Çekirdekle beraber bu rakam 500 milyon dolar civarlarına geldi. Bu bizim için sevindirici bir şey. Bundan sonraki hedefimiz kayısı çeşitlendirerek mamül haline getirmek ve daha fazla ciro elde etmek. Gayretlerimiz bu noktada devam ediyor. Bunun için de güzel projelerimiz var. Tabii bununla beraber Malatya'da hayvancılık alanında da iyi bir ivme yakalamamız gerekiyor. Bunun için de hayvancılıkla ilgili tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemiz vardı. Allah'a şükürler olsun bunun altyapı ve diğer işlerle ilgili ihalesi kasım ayında 61 milyon 962 bin TL bedelle yapıldı. Yer teslimi de müteahhit firmaya yapılmış oldu. İnşallah nasip olursa buraya 16 bin 750 hayvan kapasiteli bir bir Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Bu daha sonra daha da geliştirilecek, buradan da ilimize bir katma değer üreteceğiz. Burada ilk başta 600 kişilik bir istihdam sağlanacak, daha sonra da bunu büyütmek için gayret edeceğiz. Yine balıkçılıkla ilgili bizim burada bir altyapımız var. Bu konuda da OSB ile ilgili bir çalışmamız var. 2 ay önce Tarım Bakanımıza gitmiştik. Bakanımıza da ilettik. Balıkçılıkla ilgili Malatya'mıza bir OSB kuracağız" ifadelerini kullandı.

Hayvancılığa destek olmak açısından nisan ayı sonuna kadar yem fiyatlarının sabitlendiğini hatırlatan Kahtalı, "Bugüne kadar üreticilerimizi desteklemek adına ofisten arpa, yem desteği gibi destekler veriyorduk. Bunu arttırarak devam ettireceğiz. Amacımız her alanda üreten ve ihracatını artıran bir Türkiye inşa etmek. Türkiye'nin büyüyen bir ihracat yapısı var. Geçen yıl 12.9 büyüme ile 254 milyar ihracat gerçekleşti. Şu anda 31 milyon çalışanımız var ülkede. İhracat ve üretim yapan firmalara önemli destekler verdik, esnaflara aynı şekilde önemli destekler sağladık. Allah'a şükür bugün geldiğimiz noktada ekonomik olarak iyi noktaya gidiyoruz. Enerjide yeni keşifler yaparak dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Savunma sanayinde önemli yatırımlar yapıyoruz. Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve milletimizin refahını arttıracağız" diye konuştu.