Kaleciyle baş başa mücadele ettik ama seçim hatası yaptık

Ardından Mensa'nın Furkan Bayır'a karşı galibiyetinin ardından anlar yaşandı. Pozisyon ve gol önden... Emrah Başsan'ın seçimi 2-1, 3-1 penaltı ve penaltı pozisyonundan kurtaran kaleci Bilal, ardından Cardoso-Leroy Fer düellosunda Cardoso'ya şutunu çekti. .. oyun, sanırım az önce kaybettik. Sezon ortasında bir takımın üç puan almayı adil bulmadığına dikkat çekti. Maçlarda çok çalışarak, alın teriyle, çok çalışarak nasıl puan aldıklarını anlatan Atan, "O 3 puanı sahada kaybetmek istiyorduk. Saha dışında kaybettiğimiz 3 puan bizi çok üzdü" dedi. dedim. .

"Kayserispor bir an önce sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortama kavuşmalı."

Eski ve yeni başkanlar ile şehir yönetiminde tecrübeli isimlerin takıma destek olduklarını ve emek verdiklerini kaydeden Atan, "Onları takdir ediyorum. Sezon başında çok mesaj gönderdik. Ama öyle görünüyor ki mesajımız tuttu. Hayır doğru yerde yok.Şu anda Kayserispor'un henüz sürdürülebilir bir yapıya ulaşamadığı görülüyor.Dolayısıyla bu da betunlim bizim ilerlememize engel olacak" diye konuştu. Daha önlerinde bir haftaları olduğunu kaydeden Atan, bunun herkesin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularım çelik gibidir, dertleri, dertleri olur ama asla pes etmezler. Antrenman yaptılar, çalıştılar ve çalıştılar. İyi oynadı. Oyunda. Onlarla gurur duyuyorum ama bir süre Kayserispor ile gurur duydum." Önce sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye ulaşmalıdır. Aksi halde ilerlememiz ve tünelin sonundaki ışığı görmemiz hem bizim hem de kulübümüz için zor olacaktır.