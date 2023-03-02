Kamptan sonra ayrılık netleşecek'

“Yolun Masuaku'dan ayrılacağı söyleniyor ama öğretmen öyle dedi mi? Öğretmenin ifadesi doğrudur. İki oyun oynandı. Ardından Türkiye Kupası ve Lig başlayacak. Bu süreçten sonra transfer dönemi başlar. Bu süreçte öğretmen tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra bir karar verir. Biri Saiss, Weghorst ve Masuaku hakkında bir şey söyleyebilir mi? Kadroda Redmond ve Dele Alli gibi isimler yer alıyor. Şenol Güneş, Dele Alli'nin %30'unu kazanırsa lig biter. Dele Alli şu ana kadar iyi gidiyor. Şenol Güneş ile iletişiminin de iyi olduğunu söyledi. Kesinlikle bir baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyemem. ihtiyaç duyulması ihtimali göz önüne alınarak, ödenecek nihai bedelin sözleşmenin 4.4 maddesinde mutabık kalınan hesap yöntemi kullanılarak belirleneceği underoverbet kararlaştırılmıştır.Takılan toplam koltuk adedi ile sözleşmede belirlenen birim fiyatların çarpılması sonucunda Beşiktaş İnşaat AŞ'nin Mir Dekorasyon'a ödemesi gereken toplam bedel 4 milyon 973 bin TL olarak hesaplanmıştır.Fakat, Mir Dekorasyon tarafından kesilen 25 Nisan 2016 tarihli faturada, sözleşme hükümlerinin hilafında, "fiyat farkı ile yapılan işlemler" adı altında, sözleşme gereği ödenmesi gereken tutarın dışında 981 bin 881 TL fiyat farkı yansıtılmıştır."

"İHALE EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE VERİLDİ"