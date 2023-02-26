Kara Kartal'da yol Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü
Beşiktaş bir yanda maliyetleri, diğer yanda takas sistemini inceledi. Transfer başarılı olursa yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ve Samet Akaydın bu sefer kendilerini siyah beyazlı formalarda bulacak. Mavisim Sekler'in yükselişiyle milli takıma çağrılan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 lig maçında forma giydi ve bir gol kaydetti. Takuma Asano, transfer çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlıların gündemine oturan isimlerden biri. Yıldız oyuncu, önceki gün Japonya'nın Almanya'ya karşı kazandığı Dünya Kupası zaferinin maldobet de mimarıydı. Tecrübeli sağ kanat 57. dakikada oyuna girerek 83. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve takımın 3 sayılık atışlarının arkasındaki beyin oldu. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun Avrupa yakasında dikkat çeken performanslarıyla bağlantıları hızlanacak. Beşiktaş yönetimi, Asano'nun transferini Dünya Kupası bitmeden tamamlamayı umuyor.
Beşiktaş en büyük rakip
Bu gelişmelere dayanarak, Blackhawks şu anda Asano için en önemli aday olarak kabul ediliyor. Siyah Beyazlı'nın transferi tamamlamak için yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir meblağ ayırdığı öğrenildi. Asano, Bundesliga takımı Bochum'un formasını giyiyor ve bir buçuk yıllık sözleşmesi var.Siyah beyazlı takımın teknik direktörü bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dünya Kupası için 9 gün izin alan Siyah Beyazlılar, dün gece mesaiye başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, bugün saat 15.00'te Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek. Deneyimli eğitmenler gündemde ön planda yer almalı. Kartal'ın bu akşamki antrenmanı basına da maldobet giriş açık olacak. Beşiktaş transferi ile ilgili gelişme Dünya Kupası ile Süper Lig arasında yaşandı. Şenol Güneş'in gelişinin ardından takımda büyük değişiklikler bekleniyor. Transfer ekibinin büyük umutlar besleyen yıldız futbolcusu için şampiyonluğun ikinci devresinde TFF lisansı verilmeyebilir. Süper Lig'de kiralık futbolculardan en çok gol atan kulüp Beşiktaş oldu. Ancak yıldız oyuncu adına transferde son sözü Güneş Bey söyleyecek ve umutlar yüksek. Gelişimine bağlı olarak, şampiyonanın ikinci yarısında yıldız oyunculara TFF lisansı verilmeyebilir. DELLE ALİ Doyurucu bir ilişki Beşiktaş tarafından sezon başında Everton'a büyük beklentilerle atanan Dele Alli'nin takımla geleceği belirsiz.