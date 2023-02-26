Kara Kartal'da yol Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü

Beşiktaş bir yanda maliyetleri, diğer yanda takas sistemini inceledi. Transfer başarılı olursa yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ve Samet Akaydın bu sefer kendilerini siyah beyazlı formalarda bulacak. Mavisim Sekler'in yükselişiyle milli takıma çağrılan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 lig maçında forma giydi ve bir gol kaydetti. Takuma Asano, transfer çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlıların gündemine oturan isimlerden biri. Yıldız oyuncu, önceki gün Japonya'nın Almanya'ya karşı kazandığı Dünya Kupası zaferinin maldobet de mimarıydı. Tecrübeli sağ kanat 57. dakikada oyuna girerek 83. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve takımın 3 sayılık atışlarının arkasındaki beyin oldu. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun Avrupa yakasında dikkat çeken performanslarıyla bağlantıları hızlanacak. Beşiktaş yönetimi, Asano'nun transferini Dünya Kupası bitmeden tamamlamayı umuyor.

Beşiktaş en büyük rakip