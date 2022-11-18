Kasım ayında ehliyet sınavına girecek sürücü adaylarına müjde. Kasım 2022 ehliyet sınav soruları, Türkiye'nin en çok takip edilen ehliyet sitesi ehliyethane tarafından hazırlandı. Ehliyethane'nin hazırlamış olduğu çalışma sorularnı çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Ehliyethane Kasım 200 Ehliyet Soruları

https://www.mebehliyetsinavsorulari.com/kasim-2022-ehliyet-sinav-sorulari.html/2

https://www.mebehliyetsinavsorulari.com/kasim-2022-ehliyet-sinav-sorulari.html/3

https://www.mebehliyetsinavsorulari.com/kasim-2022-ehliyet-sinav-sorulari.html/4

Elektronik ehliyet sınavı ne zaman yapılır?

Elektronik sınav hakkında en çok merak edilen konu e-sınav tarihleridir. Merkezi sınavlar, yılın yalnızca belirli tarihlerinde yapılmakta ve sınava girecek adaylar aylarca beklemek zorunda kalmaktaydı. Elektronik sınav için aylarca beklemiyorsunuz. "Özel MTSK Modülü" üzerinden sürücü kursu tarafından randevunuz alınıyor ve randevu tarihinde sınavınız yapılıyor.

Elektronik ehliyet sınavı yapılan e-sınav salonlarının kontenjanları sınırlı ve bütün illerde de olmadığından randevu verilen tarihler bazen uzayabilmektedir. Bazı arkadaşlara 1.5 ay sonrasına randevu verilmektedir.

Elektronik Sınav Giriş Hakkı

Elektronik sınav için başvuru yapan adayların sınava 4 kez giriş hakkı bulunmaktadır. Sınavdan başarısız olan adaylar bir sonraki sınav için en erken 15 gün en geç 45 gün sonrasına randevu alır ve tekrar girerler. Elektronik sınava girip başarısız olan adaylar 45 gün içerisinde tekrar randevu almazsa bir sınav hakkını daha kullanmış sayılırlar.

Elektronik sınava kimler girebilir?

Teorik eğitimini tamamlayan, e-sınav ücretini yatırıp randevusunu alan bütün adaylar elektronik sınava başvurabilir.

Elektronik sınav ücreti ne kadar?

E-sınav ücreti merkezi ehliyet sınav ücreti ile aynı ve 2018 yılı için 75 TL'dir. Sınava girmeden önce ücreti Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatırıyorsunuz. Ücreti yatırırken elektronik sınava gireceğinizi belirtiyor ve tc kimlik numaranızı söylüyorsunuz. TC kimlik numaranızı yanlış yazdırmanız durumunda sınav ücretini tekrar yatırmanız gerekiyor. Bunun için sınav ücretini yatırırken kimlik numaranızı doğru söylediğinizden emin olun. Sınav ücretini yatırdıktan sonra dekontu sürücü kursunuza teslim edin.

E-Sınav Başvuru

Elektronik sınav başvurunuzu yapabilmek için e-sınav ücretini yatırmış olmanız gerekmektedir. Ücretin yatırılmasından sonra başvuru ekranı açılmaktadır. Sınav ücretini yatıran adaylar sınav için başvuru işlemlerini sürücü kursu müdürlüğü aracılığı ile yapmaktadır. Başvurunuzu yaptıktan sonraki 2-3 gün içerisinde randevu tarihiniz belli olmaktadır.

E-Sınav Randevu Değiştirme

Randevu tarihi belli olan adaylar, e-sınav tarihinden en geç 3 gün önce randevusunu değiştirebilir, aksi durumda sınava girmek zorundadır. Randevu alıp sınava girmeyen adaylar, 1 hakkını kullanmış sayılır.

E-sınav Giriş Belgesi

Elektronik sınava girecek adaylar yanında sınav giriş belgesi ile beraber sınav salonuna gitmelidir. Sınav giriş belgeniz renkli ve fotoğraflı olup üzerinde; sınava gireceğiniz salon ve kimlik bilgileriniz yer alır.

Elektronik sınav için giriş belgenizi sürücü kursu müdürlüğünüzden alıyorsunuz. Sınav giriş belgesi olmayan adayları sınava almıyorlar, bu konuda özellikle dikkatli olun.

Elektronik sınava girerken yanımızda bulunması gerekenler

Sınava giderken yanınızda sınav giriş belgesi, kimlik veya pasaport götüreceksiniz. Kimliği yanında olmayan adayların kimlik fotokopileri noter onaylı olsa dahi kabul edilmeyecektir.

Elektronik Sınav Kaç Soru Kaç Dakika

E-sınavda 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru soruluyor. Adayların bu 50 soruyu cevaplamak için 45 dakika süresi var. Merkezi sınavlarda bu süre 60 dakika.

Elektronik Sınav Kaç Doğru Yapmak Gerekir? - Kaç Puan Almam Lazım

Elektronik ehliyet sınavında başarılı olmak isteyen adayların 35 doğru yapmaları ve 70 puan almaları gerekiyor.

E-Sınav İtiraz

Elektronik sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların meb.gov.tr'de yayınlanmasının ardından 5 gün içerisinde MEB-ÖDSGM'ye yapmalıdır. 20 TL itiraz bedelini yatırdıktan sonra dekont ve itiraz dilekçenizle beraber başvurunuzu yapmalısınız.

