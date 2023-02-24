Kerem Atakan'ın Dünya Kupası'ndan sonra daha çok şansı olmalı

Orta sahadaki verimsizlikleri oyununa başka isimler katarak gidermeye çalışan tecrübeli teknik direktör Kerem Atakan ile de ilgileniyor. 2022 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golüyle 2-1 yenerek eleme turuna çıkan ilk takım oldu. Stadion 974'te 42.860 seyirci önünde oynanan karşılaşma, Fransa 4-2-3-1 ve Danimarka 3-4-3 ile başladı. Fransa'da iyileşen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Raphael Varane, ilk 11'de oynadı. Varane, sakatlığı nedeniyle Avustralya ile oynanan maçta yer alamadı. Son Dünya Şampiyonasında, küçük kardeşi Theo Hernandez, Avustralya Şampiyonasında ilk 11'de baynesine dizinden sakatlanan Lucas Hernandez'in yerini aldı. Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, Victor Nelsson'a ilk 11'de Simon Kjaer'in yerini alması için şans verdi. Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor. İlk yarıda Fransa daha sıkı oynadı. 21. dakikada Rabiot ve Griezmann ve 33. dakikada Griezmann'ın ardından kaleci Schmeichel gol atamadı. 30. Huiber'in 6. dakikada golünü Conde kurtardı, 37. dakikada Giroud ve 40. dakikada Mbappe gol attı.

36. İlk dakika içinde, Cornelius'un şutu yuvarlak meşin yan fileyi geçti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fransa, 56. dakikada Mbappe ve 60. dakikada Griezmann ile net pozisyonunu değerlendiremedi. Fransa'da 61 numara Sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe, topu Theo Hernandez'e verdi. Hernandez, kale çizgisinin yakınında topu aldı ve Mbappe'ye geri getirdi. Altı asist yapmadan önce yıldızın sol çaprazdan vuruşunda baynesine giriş top ağlara girdi: 1-0. 68. dakikada Danimarka skoru eşitledi. Christensen kafa vuruşuyla, Anderson kornerden kafa vuruşuyla, Eriksen sağdan korneri kullanarak uzak direğe kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından temposunu artıran Danimarka, 73. dakikada Lindstrom ile ikinci gole yaklaşırken, Fransa 78. dakikada Tchoumendi ve 80. dakikada Rabiot ile şansını değerlendiremedi. 86 yaşındaki Mbappe, oyunun en çalışkan oyuncularından biri. Yine sahnede. Griezmann'ın sağında Mbappe çapraz olarak topa dokunuyor, Mbappe ağları buluşturuyor ve Fransa yeniden öne geçiyor: 2-1. Fransa maçı 2-1 kazandı ve puanını 6. sıraya yükselterek 2022'de Katar'da son 16'ya kalan ilk takım oldu.