Keskin, “Bu şart ve imkanlarla esnaflık yapmak ateşten gömleğe dönüştü”

Keskin esnaf ziyaretlerinde gelen zamlara yönelik tepkiler nedeniyle yaptığı açıklama da, “2022 yılında uygulanan Bağ-Kur primi 2.232 TL tutarındaydı. Ocak 2023 itibariyle bu rakam 3.452 TL olmuştur. Esnafımız yanında bir işçi çalıştırdığında SGK Primi 3.753 TL’dir. Esnaf yanında çalıştırdığı işçi için daha yüksek prim ödüyor. 2023 yılı için açıklanan asgari ücret üzerinden bir işçinin işverene maliyeti 12.259,80 TL’dir. İşyeri kirası, elektrik, doğalgaz, emlak, reklam vergisi gibi zorunlu giderler arttı. Giderler sürekli katlanarak artarken, diğer taraftan esnafın sermayesi eridi, iş gücü düştü, borcu arttı. Marketlerden dolayı haksız rekabet zaten başlı başına bir sorun olarak duruyor. Konutlar için kanunen yüzde 25 artış sınırlandırması getirilirken, işyerleri için aynı sınırlandırma getirilmedi ve yüzde 300’leri bulan artışlar yaşanmaya başlandı. Zorunlu trafik sigortası, kasko, yedek parça ücretleri, araç lastikleri katlanarak yükselmiş durumda. Esnaf sattığı ürünü, aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor. Bu şartlarda ve mevcut imkanlarla esnaflık yapmak, işyeri çalıştırmak gerçekten ateşten gömleğe dönüştü.” dedi.

Trafik cezalarına da yüzde 112 artış getirildiğini de hatırlatan Keskin, “Devlet vatandaşa verirken oranı düşürüyor, ama devlet vatandaştan alırken oranı orantısız bir şekilde yükseltiyor. Kural ve kurallara uymayanlara elbette ceza olmalı. Ama cezaların bu kadar arttırılması da doğru değildir. Yıllardır trafikte cezalar uygulanıyor, cezalar kesiliyor, peki siz trafikte istenilen seviyeyi yakaladınız mı? Çare cezaları arttırmak değil, artık başka çözüm yolları bulmak gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

Araç muayene ücretinin Deli Dumrul ücretine dönüştüğünü belirten Keskin, “2023 yılında araçların zorunlu araç muayenesi 1.130.44 TL'ye yükseldi. Bu artış Deli Dumrul vergisi niteliğindedir. Kısa sürede gerçekleşen ve işletme gideri çok düşük olan bir kontrol için bu kadar ücretin istenmesi vicdansızlıktır. Dünyada bundan daha tatlı para kazanan başka bir sistem varmıdır? Bir an önce bu ücret düşürülmelidir.” çağrısında bulundu.