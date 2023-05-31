Kömürhan Köprüsü'nü 7 milyon 250 bin araç kullandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Malatya-Elazığ arasında yer alan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsünü, açıldığı 2 Ocak 2021 tarihinden bu yana 7,25 milyon araç kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Kömürhan Köprüsü’nün açıldığından bu yana 7 milyon 250 bin araç tarafından kullanıldığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, “Fırat’ın gerdanlığı Kömürhan Köprüsü, yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz, kendi sınıfında dünyada 4. sırada yer alan köprümüz, açıldığı günden bu yana toplam 7,25 milyon aracı ağırladı. Bu gurur hepimizin” ifadelerine yer verdi.

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin 2 Ocak 2021 düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesinde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsünün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.