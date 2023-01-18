Ligde kalacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz

Başkan Mehmet Uzi taraftarlara seslendi: "Göreve geldiğimden beri maçlarda ortalama 1000 taraftarımız oldu. Yani Denizlispor'un gerçek mensubu 1000 civarında. Takımın en kötü zamanında bu adam yanımızda oldu. .grup gerçek Denizlisporlu bizi tribünlerde yalnız bırakmayan gerçek taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Denizlispor takımı bu zor günleri bize tüm kalbiyle inananlarla birlikte atlatacaktır.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk sezonda 10 maçta 2-8 önde olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, küme düşme hattında yarın limanbet zorlu Frutti Extra Bursaspor'un yolunu bulacak. Tofaş Stadı'ndaki baraj maçı saat 19:00'da oynanacak.

Fruti, Avrupa'da geçirdiği süre boyunca Avrupa Kupası finaline ulaştı. Bu yıl çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Aliağa Petkimspor'da galibiyete başladığı Manisa Metropolis'te geçen hafta Belediyespor'da Darüşşafaka'ya mağlup olan Hakan Demir, Bursa'ya galibiyet hedefiyle gittiklerini ve soruşturmadan çıktıklarını söyledi.

2012'den 2015'e kadar Beşiktaş'ta devletimizde görev yapan Slaven Bilic, Blackhawks'ın dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'e yükselmesinin ardından siyah beyazlılarıyla tanınıyor. Insanların dikkati. West Ham United'ın. .

Onun da Gökhan'ı var

Hırvat teknik direktör, Beşiktaş'ta birlikte oynamaktan keyif aldığı Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcuyla ancak yıldız oyuncunun Ada'dan limanbet giriş beklentilerini karşılayamaması ve Gökhan'ın West Ham'dan kiralık olarak dönmesi üzerine yolları ayrıldı.

West Brom, Premier Lig'e Yükseldi

Öğretmenin İngiltere'deki başarılı serüveni 2 yıl sürerken, Bilic beklenmedik bir şekilde Suudi Arabistan'a giderek İttihad'a imza attı. Deneyimli yönetici, Orta Doğu'da geçirdiği beş ayın ardından West Brom ile İngiltere'ye döndü. West Brom'u Premier Lig'e taşıyan deneyimli yönetici, İngiltere turunun ardından Çin'den Beijing Guoan'la imza atarak çarpıcı bir kararla kıtayı değiştirdi.

Türk takımı onu hatırladı ve İngiltere'ye döndü

Çin'de bir yıllık tarihin sona ermesinin ardından Bilic'in hangi takıma gideceği merak ediliyor. Türk tarafının da adından söz ettirdiği deneyimli teknik direktör, görev süremin başında Şampiyona'ya dönerek Watford takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Görev süremin başlarında, Bilic taliplerini parlattı.