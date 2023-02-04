Maç başlamadan önce siyah beyazlı taraftarlar hala biletlerle ilgileniyordu

Satışa çıkan biletlerin %75'i satılmışken, maç başlamadan önce bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Vodafone Park'ın stantlarında 35.000'den fazla taraftar yer alacaktı. Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u evinde 4-1 yenen Fatih Karagümlük haftanın sürprizini yaptı. İstanbul'dan gelen 11-9 yabancıdan oluşan ilk grup yanlarında röportajlar getirdi. Çin Süper Ligi'nde 40 günlük bir aradan sonra Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Fatih Karagümlük'e sürpriz bir mağlubiyetle moralini betonred geri kazandı. Bleus de Bourgogne İstanbul'a 4-1 yenilerek 8 gün sonra mağlup oldu. Bordo mavili Marc Bartra ve kırmızı-siyahlı Ebrima Kohli kırmızı kart gördü. Ev sahibi takım adına sırasıyla Ozdoyev, Borini, Rich ve Kouasi gol attı. Karadeniz ekibinin tek versiyonu Marc Bartra'dan geliyor.

TRABZONSPOR TARAFTARLARINA ANMA

Bu sonuçla Andrea Pirlo'nun öğrencileri skoru 16'ya, Trabzonspor ise 26'ya çıkardı. 4-1'lik mağlubiyet Burgonyalı taraftarları şaşkına çevirdi. Fenerbahçe'nin galibiyetinin tatmin edici olmayan yenilgisi, hayatını Karadeniz'e adayanları şaşkına çevirirken, Trabzonspor maç boyunca şaşkına döndü. Çünkü Fatih Karagümrük 11 oyuncuyla geldi: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne. Batuhan ve Levante dışında Türk oyuncu yokken sahada 8+3 kuralı nasıl uygulandı? Peki üçüncü Türk kimdir? Herkes önce Shukurov olabileceğini düşündü. Ancak TFF kayıtlarına göre Şukurov'un Özbek vatandaşlığı devam etti. Peki +3 kuralına kim uydu?

BU SORUNUN CEVABI: RAYAN BANYA...