Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde de etkili olan dolu yağışının çağla döneminde olan kayısıya büyük zarar verdiği belirtilirken, meteoroloji kent genelinde etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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