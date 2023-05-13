Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi.
Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde de etkili olan dolu yağışının çağla döneminde olan kayısıya büyük zarar verdiği belirtilirken, meteoroloji kent genelinde etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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