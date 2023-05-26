Malatya'da kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde depremzedeler için yapımına başlanılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Depremzede vatandaşlarımıza sağlam ve güvenilir yaşam alanları teslim edilecek” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da deprem yaralarının sarılması için ilk etaptaki çadır ve konteyner kurulumları için ekipleri seferber eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede vatandaşlara tahsis edilmek üzere inşaatına başlanan deprem konutlarının her aşamasını da yakından takip ediyor.

Yeşilyurt İkizce Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan deprem konutlarındaki yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem yönetmeliklerine uygun sağlam ve güvenilir konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla birlikte kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanı inşa edildiğini söyledi.

Yeşilyurt İkizce mahallesindeki deprem konutlarının bu yılın sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyleyen Başkan Çınar, “Malatya’ya dört kez gelerek şehrin imar ve ihya sürecinde başlatılan çalışmaları yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızda büyük bir coşkuyla karşılandığı son gelişinde de deprem konutları başta olmak üzere diğer yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyor, inanıyor. Vatandaşlarımız ‘yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar’ diyerek verilen sözlerin yerine getirileceğine sonuna kadar inanıyor, bizler bu inancı ve güveni saha çalışmalarında ve ziyaretlerimizde yakından görüyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’da depremzede vatandaşlara bir yıl içerisinde 70 bine yakın konut ile 25 bine yakın köy evinin tamamlanarak teslim edileceğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, Malatya’nın yeni yatırımlarla daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını ifade ederken şunları söyledi:

“Yeşilyurt İlçemizde ise 9 bine yakın konut ve köy evi inşa edilecek, inşallah bu konutlarda yıl sonu itibariyle hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacaktır. Bizlerde kendi bölgemizde inşaatı başlayan konutların tüm aşamalarını yakından takip ederek gereken desteği sağlıyoruz. Deprem yaralarının sarılması için ekiplerimizle birlikte sürekli sahadayız ve elimizden geleni yapıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan İkizce Mahallemizdeki deprem konutları için planlı ve sistemli bir çalışma yürütüldüğünü görmek bizleri sevindirmektedir. Yatay mimarinin esas alındığı buradaki konutların yanı sıra sosyal donatıları, spor ve oyun alanları, park ve peyzajıyla buraya yeni bir yaşam alanı kurulacak olup, Malatya’nın geleceğine de güzel bir eser daha emanet edilmiş olacak. Konutların büyük bir kısmı tamamlandı, çatı işleri ve duvar imalatları şu anda hızla devam ediyor, burada ki ekip adeta arı gibi çalışıyor, hepsini canı gönülden kutluyorum. Şantiye şefimiz ve çalışanlarının bu özverisini ve gayretini bizler asla unutmayacağız. Böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve projenin bir an önce tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için canla başla özverili bir şekilde çalışan şantiye ekibine şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.”