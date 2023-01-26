Malatya'da Kış Okulu Uygulaması Hayata Geçirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez sömestir tatilinde başlatılan 'Kış Okulu' uygulaması Malatya'da yoğun ilgi gördü.

Malatya'da Kış Okulu Uygulaması Hayata Geçirildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde başlattığı "Kış Okulu" uygulaması ile eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de gerekli çalışmalar yapılarak Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerimizde bir çok kurs açıldı. Bilim ve Sanat Merkezlerimizde bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başladı ve 3 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ilimizde açılan Astronomi Ve Uzay, Görsel Sanatlar, Hızlı Okuma, Tasarım Ve İnovasyon, Modern Fizik Ve Elektronik, Mekatronik,  Matematik Uygulamaları atölyelerinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren kurslara aileler ve çocukları yoğun ilgi gösterdiler.
 

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Hasan Yağmur

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