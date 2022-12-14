Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yazıhan'da öğrenci ve öğretmenlere yönelik 'Güvenli ve Bilinçli internet' semineri düzenlenerek, 'SİBERAY' projesi anlatıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.12.2022 17:11
  • Güncelleme: 14.12.2022 23:52
Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin vatandaşların bilinçli internet kullanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler Yazıhan’da siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilerek farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmak amacıyla 600 öğrenci ve öğretmene kişiye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı gibi konularında bilgilendirme bulundu.

Bülten

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'

Başkan Gürkan, “Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz”

Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Başkan Gürkan:, 'Malatya'yı Dünya Şehri Yapmak İçin Bu Gayret ve Çabayı Gösteriyoruz'

Başkan Gürkan:, "Malatya’yı Dünya Şehri Yapmak İçin Bu Gayret ve Çabayı Gösteriyoruz"

Başkan Güder: 'Başarının anahtarı istişarede saklıdır'

Başkan Güder: “Başarının anahtarı istişarede saklıdır”

Başkan Güder'den Malatya şampiyonuna tebrik

Başkan Güder’den Malatya şampiyonuna tebrik

Çok Okunanlar
1
Rektör Ünüvar, 'Malatya'yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum'

Rektör Ünüvar, "Malatya’yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum"

2
Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

3
Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

4
Sıfır Atık, Temiz ve Güzel Bir Dünyanın Anahtarıdır

Sıfır Atık, Temiz ve Güzel Bir Dünyanın Anahtarıdır

5
Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

6
Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle "Buğday Tanesi" Filmini İzledi

DAHA FAZLA
Başkan Çınar, 'Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır'

Başkan Çınar, “Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır”

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY’I anlattı

Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Cömertoğlun’dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu