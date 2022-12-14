Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY’I anlattı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin vatandaşların bilinçli internet kullanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler Yazıhan’da siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilerek farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmak amacıyla 600 öğrenci ve öğretmene kişiye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı gibi konularında bilgilendirme bulundu.