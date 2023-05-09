Malatya Semt konaklarında eğitim ve öğretim başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında eğitim ve öğrenime başlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Semt Konakları’nda LGS, destekleme ve yetiştirme kursları olan tüm eğitim birimleri faaliyetlerine başladı. Kernek Külliyesi, Melekbaba, Yeşiltepe, Özalper, Salköprü ve Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezleri’nde başlatılan eğitim birimlerine öğrenciler yoğun katılım sağladı. Semt Konakları’nda başlatılan kurslara katılan öğrenciler eğitim ve öğrenimlerinde eksiklerini tamamlamak adına derslere katılım sağladılar. Eğitim birimlerinin faaliyete başlamasıyla 750’ye yakın öğrenci, kaldıkları yerden eğitimlerine yeniden başladıkları için çok mutlu olduklarını kaydettiler. Özalper Semt Konağı’nda eğitim gören öğrenciler buradan aldıkları eğitimlerden memnun olduklarını belirtti. Depremde 3 ay kent dışında kaldıktan sonra Malatya’ya dönüş yaptıklarını kaydeden İrem Yiğit, “Depremden sonra Ankara’ya gittik ve 3 ay boyunca orada kaldık. Daha sonra Malatya’ya döndüm. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımızı çok özledim. Öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan bir daha ayrılmak istemiyorum. 5. Sınıfa başladığından beri Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Özalper Semt Konağında derslere geliyorum. Buradan memnumum, çok güzel bir yer" dedi

Eğitim ve öğretimlerine semt konaklarında devam eden öğrenciler diğer öğrenciler ise, Büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu imkanların önemine vurgu yaparak Başkan Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.