'Malatyalılar, Erdoğan'ın arkasında Beydağı gibi duracaktır'

14 Mayıs seçim sonuçları için teşekkür etmek ve 28 Mayıs’taki seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istemek için Doğanşehir ve kırsaldaki büyük mahallelerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan ile AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ve partililer, Doğanşehirlilerle bir araya geldiler.

AK Parti Heyeti, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederken, ilçedeki esnafları da ziyaret ettiler.

- “Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar”

AK Parti İl Başkanı Namık Gören, “Depremin yıkım izlerini silebilmek adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Doğanşehir’de yaklaşık bin konutun ihaleleri yapılarak temelleri atıldı. 6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımlarından birisini Doğanşehirliler yaşadı. Yaşanan yıkımın büyüklüğü oranında yapılan planlama, seferber edilecek finansman da büyük. Bu planlamayı ve finansmanı sağlayacak güçlü bir iktidara ihtiyaç var. Bunun içinde daha ilk günden beri söylediğiniz gibi, ‘Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar’. AK Parti’ye, Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğanşehir belediye Başkanımıza ve AK Parti Doğanşehir İlçe Bakanımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 23 Mayıs Salı günü bizi düştüğümüz yerden ayağa kaldıracak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’mıza teşrif edecektir. Tüm hemşehrilerimizi bu buluşmaya davet ediyoruz. 28 Mayıs günü ikametleri mahalle ve ilçelerinde bulunan, ancak deprem nedeniyle tekrar başka yere giden tüm vatandaşlarımızın gelip sandıkta oylarını kullanmaları için biz ciddi manada çalışıyoruz. Herkesi 28 Mayıs günü sandığa gitmeye ve oyunu kullanmaya davet ediyorum.” İfadelerini kaydetti.

-“Tercihimizi sandıklarda Amerika ve Avrupa’ya göstereceğiz”

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise şunları söyledi, “Bu güçlü iradeyi, Doğanşehir’de en az yüzde 70’lere çıkartarak, Malatya genelinde ise bu desteği yüzde 80’lere çıkartmak için hep beraber gayret edelim. Çünkü karşımızdaki ittifakı 14 Mayıs akşamı gördünüz. Doğanşehir’i de Malatya’yı da, Adıyaman'ı da, Hatay’ı da, Kahramanmaraş’ı da nasıl dillerine dolandırdıklarını, o verdikleri bir bardak suyu, verdikleri bir pet şişeyi, nasıl haram ettiklerini hepiniz gördünüz. Aslında bu bir zihniyet sorunu. Bu zihniyet sorununu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Bu ülkenin tarihi boyunca bu zihniyet sorunu her zaman halka rağmen oldu, her zaman milletin karşısında oldu. Milletin değerlerine yabancı olan, milletin değerleri ile barışamayan zihniyetin yansımalarını o söylemlerde yeniden gördük. Ne diyorlardı, ‘Haram olsun, beter olun.’ Bunları söylediler, gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında dimdik durmak bizim boynumuzun borcu olacak. Tercih bizim biz bu tercihi yaptık, yeniden yapacağız. 28 Mayıs Pazar günü sandık sonuçları ile yine göstereceğiz, Amerika’ya göstereceğiz, Avrupa’ya göstereceğiz, terör örgütlerine göstereceğiz. Çünkü biz kararlı durursak onlardan daha güçlüyüz.”

-“Deprem yaralarımızı en kısa sürede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm noktasında saracağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalıların 28 Mayıs günü yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek vereceğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dimdik ayaktadır. Deprem yaralarımızı en kısa sürede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm noktasında saracağız. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum, yerinde dönüşüm noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. 28 Mayıs günü Malatyalılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Beydağı gibi dik duracaktır.” Şeklinde konuştu.

AK Parti Heyeti, 3 ayrı grup halinde Kapıdere, Bıçakçı, Gövdeli, Küçüklü, Beğre, Elmalı, Söğüt, Günedoğru, Sürgü, Savaklı, Kurucuova, Çavuşlu, Fındık, Polat, Yolkoru Mahallerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.