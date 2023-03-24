Melatonin hormonu, uyku döngüsünü düzenleyen doğal bir hormondur. Melatonin hormonu, beynin altında bulunan epifiz bezi tarafından salgılanmakta ve vücudun uyku-uyanma zamanlamasını kontrol etmektedir.

İnsan sağlığı için büyük önemi olan melatonin hormonunun normal değerler arasında olması oldukça önemlidir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücutta salgılanan melatonin seviyesinde düşüş yaşanmaya başlamaktadır. Ayrıca yetersiz uyku, stres ve huzursuzluk gibi faktörler de melatonin hormonu eksikliğini tetikleyebilmektedir.

Melatonin hormonunun eksikliği halinde bazı rahatsızlıkların görülme olasılığı oldukça artmaktadır. Melatonin hormonu eksikliği belirtileri ise şu şekildedir:

Uyku düzeninde bozukluk,

Halsizlik ve yorgunluk hissi,

Kaygı bozukluğu,

Melatonin hormonunun biyolojik açıdan büyük bir öneme sahip olmasından dolayı melatonin seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir. Vücutta melatonin hormonu seviyesini artırmak için;

Melatonin hormonunun salınımı , gecenin erken saatlerinde hava karardıktan sonra başlar ve 02.00-04.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uyumaya özen gösterilmelidir.

, gecenin erken saatlerinde hava karardıktan sonra başlar ve 02.00-04.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uyumaya özen gösterilmelidir. Tamamen karanlık bir ortamda uyumaya çalışılmalıdır.

Yatak odasında, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar bulundurulmamalıdır.

Alkol ve kafein kullanımı azaltılmalıdır.

Vücudun biyolojik saatini düzenlemeye yardımcı olan ve dinlendirici uykuyu destekleyen melatonin hormonunu, melatonin takviyelerinden sağlamak mümkündür. Uyku problemi yaşayan bireylere sıklıkla tavsiye edilen melatonin takviyelerini, siz de bir sağlık profesyonelinin görüşünü de alarak kullanabilirsiniz.