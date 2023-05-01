Milletvekili Adayı Özcan, 'Türkiye yeni yüzyılda doğru adamla yoluna devam edecek'

Özcan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında çalışmalarını Battalgazi ilçesinde sürdürdü.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Özcan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti.

“14 MAYIS, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Özcan, 14 Mayıs’ta Türkiye’nin geleceğinin ve yeni yüzyılının oylanacağını kaydederek, “Türkiye ikinci yüzyılına giriyor. Bu ikinci yüzyılda doğru adam, doğru zaman ve doğru yola devam konusunda bu coğrafya ve topraklarda vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü en önemli kriter olarak önümüze koyacağız. Bu topraklarda ve coğrafyada milletimiz huzurla, sağlıkla yoluna devam edecektir” dedi.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gideceğini dile getiren Özcan, “Milletimiz bu seçimin diğer seçimlerden çok daha önemli olduğunun farkında. Türkiye’nin geleceğe cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla götürmesi açısından bu seçim büyük önem taşıyor. Türkiye yeni yüzyılda doğru adamla yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BİRÇOK ALANDA BAŞARI HİKAYESİ YAZIYOR”

Özcan, Türkiye’nin birçok alanda başarı hikayeleri yazdığını kaydederek, “Türkiye savunma sanayisinde, teknolojide, ulaşımda, sağlıkta 21 yılda büyük kazanımlar elde etti. Bu kazanımların üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Avrupa ve dünyanın başını döndüren hizmetlerle Türkiye gündemde. Uluslararası dış politikada Türkiye önemli adımlar attı. Enerji politikalarını kendisi dizayn eden, önemli yatırımlar yapan, SİHA ve İHA ile dünyanın başını döndüren, kendi sınır güvenliğini kuran, terörü bitirme noktasına gelmiş, kendi arabasını yapan bir ülke ve bu noktaya da getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarıdır. O nedenle 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Bir oy bile bu seçimde çok önemli” diye konuştu.