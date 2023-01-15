Milletvekili Bülent Tüfenkci, 'Yeni adliye binamız hayırlı olsun'

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, ‘'Malatya'da adliye binasının yıllardır yetersiz olduğunu biliyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ettik ve Allah’a şükür netice aldık. 1 milyar 275 milyon liraya mal olacak, 85 bin metrekare büyüklüğünde, 130 milyon lira ödenek ayrılan Yeni adliye binamız 2023 yatırım programına alındı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Malatya’mız toplamda 2023 yılı için 1 Milyar 300 Milyon TL yatırım alacak”

Yeni adliye binasının Malatya'ya kazandırılmasının Malatya için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, “Devletimiz yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Elhamdülillah öyle bir dönemden geçiyoruz ki, iktidarımız ‘yeterki proje olsun, ben yatırım yaparım’ diyor. Yeni adliye binası da Malatya için elzem bir konuydu. Yeni adliye binamız 1 milyar 275 milyon liraya mal olacak. 85 bin metrekare büyüklüğünde, 130 milyon lira ödenek ayrılan Yeni adliye binamız 2023 yatırım programına alındı. Malatya’mız toplamda 2023 yılı için 1 Milyar 300 Milyon TL yatırım alacak. İnşallah devamı da gelecek. Malatya’mıza hayırlı olsun.” dedi.