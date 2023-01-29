Milli takıma çağrılmadan önce

2017'de geldiği Medipol Başakşehir'de Volkan Babacan'ın kalesini ilk kez ele geçirdiği Bursa'da inişli çıkışlı. Gurnock, 2021'de Beşiktaş'a geçecek. Montero, Beşiktaş'ta oynamak için çok fazla şans bulamıyor, hedefi Hamburg, Francisco Montero'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a teklif etti. Beşiktaş ile Hamburg arasında görüşmeler devam ediyor, satın alma şartı getirmek istiyorlar. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ı bir sürpriz bekliyor olabilir.

Weghorst ile beklenmedik bir şekilde yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, geçici transferde bir kez daha beklenmedik bir ayrılıkla karşılaşabilir. Kartal'ın sağ beki Valentin Rossier için İtalya ve Fransa'dan talipler olmasına rağmen resmiyet jupiterbahis kazanmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, iyi bonservisler gelmesi halinde Rosier'in transferini değerlendirecek. Yıldızın isim değişikliğine göre Beşiktaş kadrosu, yerine Keselisspor'dan Onur Brut'u seçti. Beşiktaş, savunma transfer arayışlarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, Metz'de forma giyen Kiki Boubacar Kouyate için görüşmelere başladı.

Beşiktaş savunmasını güçlendirmek istiyor

Ligue 2'de Metz forması giyen Kiki Boubacar Kouyat siyah beyazlılarla gündemde. Kartal, Malili savunma oyuncusu için Metz'de teklifini yaptı ve Fransa'nın tepkisini bekliyor. Metz ile transfer tazminatı konusunda anlaşmaya varılması durumunda Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 2020'de Troyes'ten Metz'e 3.5 milyon euroya jupiterbahis giriş transfer olan Couart, Fransa takımında üçüncü sırada yer alıyor. mevsiminde. Metz'de 73 maça çıkan Malili savunma oyuncusu 2 gol kaydetti. Kouyat bu sezon 14 maça çıktı.

Tormena görüşmelerinden sonuç yok

Beşiktaş, Braga'nın Vitor Tormena'ya yaklaşımından hiçbir şey öğrenmiş değil. Portekiz'in Brezilyalı stoper için 6 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine görüşmeler askıya alındı. Beşiktaş muhabiri ve yorumcusu Ogün Şahinoğlu, A Spor'da Beşiktaş gündemini değerlendiriyor.

Ogün Şahinoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Weghorst için Beşiktaş, M.United ile 3 milyon euro'ya anlaşma imzaladı. Bu konuda bir sıkıntı yok ancak Beşiktaş, forvet transferi olmazsa Abu Bakar'ın ilk ve tek aday olduğunu kabul etmeyeceklerini yineledi." forvet Abubakar'ın sonuçlarına göre seçilecek olan Abubakar dışında şimdiye kadar hiçbir adayla karşılaşmadı. Aboubakar'ın menajeri ile temasa geçti.