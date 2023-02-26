'Milli takımda değeri arttı'

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen sağ bek Onur Bulut'un teknik direktörü Elyasa Süme, programla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Sümei, "Onur şu anda oynayacağı maçlara odaklanmış durumda. Kendini çok geliştirdi. Artık milli takımın bir parçası. Uluslararası oyuncu olması onun değerini otomatikman artıracaktır. Ama önce Kayserispor ile tanışacağız." Futbolcuya Avrupa'dan transfer teklifleri geldiğini söyleyen teknik direktör, "Beşiktaş ve Trabzonspor'la bağlantılı olması doğal. Çünkü işini iyi yapıyor. Büyük bir potansiyeli var. Ama resmi bir transfer teklifi almadım." ancak Her kulüp Doğal olarak Onur Bulut betizm büyük bir takımda oynamak istiyor. Trabzonspor da Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında" dedi. Potansiyel olarak Onur'un seviyesinde büyük lig takımlarında oynayabilir. O tam bir oyuncu. Golleri olan bir oyuncu." Onur Bulut bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Emre Tilev, Duhuliye.com'un Beşiktaş gündemini değerlendiriyor.

İşte Tilev'in açıklaması:

"Dünya Kupası'nın önemli konuları olacak" Bu Dünya Kupası farklı bir Dünya Kupası olacak. 1930'dan beri ilk kez, yılın bu zamanında düzenlenen ilk kış turnuvası olan Dünya Kupası'na tanık oluyoruz. Ancak FIFA'nın kararı bu yönde gidiyor ve yapılacak bir şey yok. Dünya Kupası'nın düzenlenmesi ve böyle bir dönemde liglerin kesintiye uğraması futbolumuzu büyük ölçüde etkileyecektir. Çin Süper Ligi Dünya Kupası'na 19 oyuncu katılacak. 4 Beşiktaşlı oyuncu Dünya Kupası'nda forma giyecek. Bu Beşiktaş için bir avantaj çünkü Şenol Güneş bu dönemde betizm giriş anlayışını geliştirecek ve doğru antrenman yöntemlerini gösterecek. Geçen sefer Giresson'u kaybetmesine rağmen Jorge Jesus, Okan Brook'un ritmini bulduğu için sonsuza dek sürdüğünü söylediği formsuz Fenerbahçe'den böyle bir mola beklemiyordu ama bu Beşiktaş için büyük bir avantaj. Bu, sakat oyuncuları dinlendirmek, mevcut oyuncuları dinlendirmek ve hocanın oyununu kapatmak için harika bir fırsat. Dünya Kupası oyuncuları ivme kaybetmese ve geri dönmeye hazır olsa bile Beşiktaş liderliği ele geçirecek.

"BEşiktaş transferleri içeriden yapacak" Beşiktaş'ta herkes Şenol Hoca sistemine göre transferlere odaklanıyor ama Beşiktaş'ın Şenol Hoca'nın gelişiyle mevcut oyuncuların performansını iyileştirerek en büyük transferi yapacağını düşünüyorum. Elbette teknik direktörün istediği takviyeler olacak ve takımlar güçlerine göre transferler yapacaklar ama bence Beşiktaş'tan transfer daha çok kadroyla ilgili ve Xenor Hoka şimdiden başladı bile.