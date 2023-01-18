Mobilya tekerleği nedir ne işe yarar?

Mobilya dünyasının son moda trendlerinde, mobilya tekerlekleri ile hareket kabiliyeti kazanan masalar, sehpalar, kitaplıklar ve sandalyeler rövanşta. Mobilyalara hareket kabiliyeti getiren tekerlekler bunun yanı sıra mobilyalara farklı bir tarz getirmektedir. Ayrıca mobilya tekerleklerine sahip olan eşyalar evlerinize, işyerlerinize yeni bir enerji katmaktadır. Son zamanlarda tekerlek kullanımının artması ile bu özelliğe sahip mobilyaların fiyatlarında da diğer tasarımlara oranla artış gözlemleniyor.

İstediğiniz tekerleğe sahip olan mobilya bulamadıysanız, bütçeniz hayal ettiğiniz mobilyaya yetmiyorsa yada kullandığınız mobilyalara yeni bir hava katmak istiyorsanız mobilya tekerleklerini ayrı alarak birleştirebilirsiniz. Peki ya nasıl? Gelin birlikte öğrenelim.

EV TİPİ MOBİLYA İÇİN MOBİLYA TEKERLEĞİ NASIL TAKILIR?

Kullanım rahatlığı ve farklı havası ile son zamanların gözdesi tekerlekli mobilyaların satışlarında meydana gelen artışlar beraberinde evde nasıl yapabiliriz sorusunu da getirdi.

Ayrıca satın aldığınız ürünlerin, kurulumunu da tek başınıza yapmanız gerekebilir.

Öncelikle satın alacağınız mobilya tekerlerinin ölçülerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Birçok tekerlek ölçüsü mevcut olduğu için mobilyanızın ağırlığına, malzemesinin dayanıklılığına, kullanacağınız zeminin yapısına uygun mobilya tekeri seçmeniz çok önemlidir.

Uygun tekerleği seçmenizin ardından monte edeceğiniz mobilyayı ters çevirerek tekerleği olmasını istediğiniz konumda sabit tutarak üzerinde yer alan vida boşluklarına matkap yada tornavida yardımı ile vidalarınızı boşluklara yerleştirip sabitleyerek tekerlekli mobilyalara sahip olabilirsiniz.

OFİS-BÜRO KOLTUKLARI İÇİN TEKERLEKLER NASIL TAKILIR?