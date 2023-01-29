Monteiro ve Dele Alli ayrılma listesinde

"Monteiro ayrılacak. İstanbul takımına gideceğini düşünüyorum. İstanbul'da kalmak istiyor. Karagümrük veya İstanbulspor olabilir. Dele Alli de ayrılanlar arasında. Dele Alli şu ana kadar sorun çıkarmıyor. Öğretmen Senyor Dele Ali futbola dönerse Dele Ali, Senor hoca ile İngiltere’ye gidecek. N'Koudou'nun gitmesi ihtimaline karşı yedek kulübesinde 3-4 oyuncu tutun. "

"Sneijder, Weghorst hakkında kısmen haklıydı"

"Sneijder, Weghorst hakkında kısmen haklıydı. Weghorst iyi bir forvet ama Manchester United forveti mi? Bunun hakkında emin değilim. Manchester United gibi bir takımın forvetleri farklıdır. Ten Witches, Van Gaal'in Hollanda milli takımında yaptığını cashbet yapmak istiyor. Weghorst'u bir alternatif olarak görebilir.”

“TARAFTARLAR ABOOBAKAR'A KARŞI! WEGHORST NE YAPIYOR?"

"Hayranlar Abu Bakar'ı oynamadıkları için kızdılar, peki Weghorst şimdi ne yapıyor? Ağrı nedeniyle antrenmana gitmedi. Futbol dünyası başka bir dünya. Futbol sahasında verdiğiniz sözlerin mutlaka fotoğrafını çekecek ve tutacaksınız. Türk kulübünün teknik direktörünün yabancı bir futbolcuyu sömürge varisi olarak getirmesini doğru bulmuyorum. Gelirse gelsin, gelmezse gelme. Herhangi bir yabancı futbolcu yapar, sadece Weghorst'tan bahsetmiyorum. , Beşiktaş, dört büyük kulüp arasında en düşük harcama sınırına sahip.

Kamerunlu futbolcu, Suudi kulübünün sezon bitmeden 2.000.750 EUR borcunu ödemesini talep ediyor. Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Manchester United'a geçmesi beklenirken, Abu Bakar'dan transfer edilen forvet, Al Nassr ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalayan Kamerunlu futbolcuyla sözleşmesinin bitmesini bekliyor. Yıl seçeneği. kulüp kendisine cashbet giriş sezon sonuna kadar 2 milyon 750 bin euro ödemeyi talep etti. Abubakar, kulübün mali sorunlarını çözdüğünde Türkiye'ye dönecek. Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan ancak kaleci Ersin Destanoğlu'nun tercihi ve yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bir numaralı formayı alamayan Melt Gürnok'un kaderi, Xenoel Güneş ile değişti.

Güneş Geldi, Mert'in Kaderi Değişti

Ancak Şenol Güneş'in rehberliğinde tecrübeli kaleci Mert Günok öne çıktı ve performansıyla taraftarın güvenini yeniden kazandı. Güneş, Mert'e ikinci döneminin Beşiktaş'taki ilk maçında Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta golü verdi. Melter, 5-2'lik galibiyette iki gol attı ve birkaç kurtarış yaptı.