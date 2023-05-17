MTÜ'de Ağaçlandırma seferberliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MTÜ'de Ağaçlandırma seferberliği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne Prof.Dr. Recep Bentli “Milli Ağaçlandırma ve Erezyon Kontrolü Seferberliği" çerçevesinde üniversitemiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında kampüs alanlarımızın ağaçlandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladık.” ifadelerini kullandı

MTÜ'de Ağaçlandırma seferberliği
MTÜ'de Ağaçlandırma seferberliği
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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