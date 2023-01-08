Okan Buruk'un gelişimini yakından takip ettiği genç oyuncular

Antrenmanların en çalışkan isimleri arasında yer alıyor. Baran, en iyi serbest oyuncu olarak iyi bir iş çıkardı ve birçok maçta 10 numarada iyi performans gösterdi. Yıllardır yerli 6, 8 ve 10'u arayan Galatasaray, Floria'da aradığını bulmuşa benziyor.

Güvenilir Bayram (stoper)

Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Güvenilir, gelişimini hızla sürdürüyor. 19 yaşındaki oyuncu, ligde olağanüstü dakikalar yaşadı ve 'Her xumabet zaman hizmet etmeye hazırım' mesajı verdi.

Metehan Baltacı (ortada)

Okan Buruk en çok beklenen isimlerden biri. Dostluk maçlarında çok iyiydi. Dokunuşu ve rutini ile dikkatleri üzerine çeken genç gardiyan, fiziğiyle de sınıfı geçti.

Efe Akman (Orta saha)

Galatasaray camiası ve taraftarının merakla beklediği Efe Akman, iki hazırlık maçında biraz zaman alsa da onun için büyük bir deneyim oldu. Yeteneklerini geliştirmek için önemli bir fırsat yakalayan Effie, önümüzdeki yıllarda kesinlikle üne kavuşacaktır.

Beknaz Almazbekov (Orta Saha)

Daha 17 yaşında olmasına rağmen gücü ve hızıyla beğenilen Beknaz'ın oyunu son derece olgun. Sol alternatiflerden biri olarak ortaya çıkması biraz zaman alacak olsa da gelişimi oldukça dikkat çekti.