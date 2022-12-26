Oynadığı son dönemde 20 golle gol kralı oldu

Ancak fazla zamanı olmadı. Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Ümit, ilk golünü 6. haftada Millspole'un Adana deplasmanına 3-2 mağlup ederek kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu, 8. haftada Kayserispor'a karşı attığı golle takımı 2-1 kazandı. Ümit Avrupa'da 5 maça çıktı ve 236 dakikada 1 gol kaydetti.

Golcü verimliliği elde edilemedi

Trabzonspor bu kez forvet Gomez ve Ümit Bozok'tan istediği etkiyi alamıyor. Dodobo Süper Lig'de geride kalan 13 maçta her iki oyuncu da toplam 3'er gol kaydetti. Ümit Bozoc 2 gol atarken, Gomez 8 maç 578 dakikada sadece bir gol kaydetti.

Kopenhag'a taşınan Cornelius, Bleus de Bourgogne takımını temsil ettiği Sivasspor'un başlangıcında Süper Kupa ve Lig olmak üzere 5 maçta toplam forvetbet 3 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın transfer programı, Spor Toto Süperliga'yı kazanmayı hedefleyen Enzo Diaz ile ilgili gelişmeleri hızlandırdı. Tarares başkanı Andrés Fassi, 26 yaşındaki Arjantinli sol bek için transfer görüşmelerine başlayacak. Fassi, çok sayıda pilotun bulunduğu Katar için de yol haritasını kesinleştirecek.

Yurt dışında imzalandı

Yıllığına göre, Racing Club takımı da siyah beyazlıların favorisi Enzo Diaz ile ilgilendiğini belirtti. Ancak, doların değeri göz önüne alındığında, Tallerez'in başkanı oyuncuyu yerel bir kulüp yerine yabancı bir kulübe satmayı düşünüyor. Fassi önümüzdeki günlerde Katar'a gidecek. Arjantin takımının amacı 2-3 oyuncuyu tam fiyattan satmaktır.

MALİYETİ 4 MİLYON DOLAR

Arjantin, Enzo Diaz'ı 4 milyon dolar olarak belirledi. Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3.873 dakika forma giydi, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Beşiktaş patronu Senor Güneş, Arthur Masuku'nun performansından memnun değil ve kesinlikle sol beke geçmek istiyor. Yönetim sol taraf için 3 milyon dolar ayırabilir.

Galatasaray transfer haberleri... Çin Süper Ligi'ndeki ara transfer süreci öncesinde yurt dışı kısıtlamaları nedeniyle yerel isme geçiş yapan Galatasaray'ın önceliği forvetbet giriş yerli transferler olacak. Tivibu Spor'a konuşan Spor Kral muhabiri Metin Karabaş, Galatasaray'ın transfer takvimindeki son gelişmeleri aktardı.

Metin Karabaş, Galatasaray'ın bonservis bedelini Rashika'yı satın almak için kullanmak istediğini belirterek, "Rashika ile ilgili transfer görüşmeleri devam edecek ama Galatasaray'ın işin içinde olduğunu söyleyemem.