Oyuncunun Bakış Açısından Eşitlik Dengesi Yanlış Görünmüyor

Bir önceki maçtaki kırmızı kart yorumu bir yana tek takıma odaklanarak ve hakem dahil oyuna dahil olan hiçbir oyuncuyla muhatap olmayarak ilerledi. Hücum futbolu sayesinde Fenerbahçe taraftarı takımını gönül rahatlığıyla izleyebilir. Bu nedenle artık 3 yerse İsa ve oyuncularının 4 geride olduğundan emin olabilirler. Bu grupta birden fazla öne çıkan oyuncu var. Valencia, Crespo, Ismail Yüksek, Ferdy, Irfanjan ve Lincoln beklenenden daha iyi performans gösterdi. Eksikliklere gelince; Szalai ve Serdar Aziz bazı maçlarda hatalar yaptı.

'Pedro bekleniyor'

"Fenerbahçe maçlarının en rahatsız edici detayı defansın suçluluğu. Çünkü bu bir dizi hatanın fitilini oluşturuyor, kalecinin libero özellikleri aşırıya kaçmazsa gol ardına Fenerbahçe'ye damgasını vurur. Dar alanda forvete karşı oynamaya çalıştı. Stoper cashbet sahanın ortasında yer aldığı için geride kalabiliyor. Buradaki hatalı kurtarışlar kalecilerin başını belaya sokabilir. Bu nedenle Altay, 7 lig maçında bir gol atmasına rağmen defans hataları nedeniyle yediği goller eleştiri almaya yetti. Ayrıca João Pedro'nun beklentileri karşılamadığı söylenebilir.

"Seyahat kiti efekti"

Fenerbahçe iç sahadaki 13 maçın 8'ini oynadı. Aradan sonra 6 maçın 4'ünde yok olacak. Oyundaki bu değişiklik takımı nasıl etkiler? "Jorge Jesus, çarşambadan pazara oynamanın bir yaşam tarzı tercihi olduğunu söyledi. Takım, İsa'nın gördüğü yüksek tempoya yaklaşırken Avrupa Ligi'nde ve ligde liderliği ele geçirdi. Takımı en çok etkileyen detay, fikstür takviminde gezi Fenerbahçe 13 lig haftasında bir kez Eskişehir'e, bir kez Ankara'ya ve geri cashbet giriş kalanı da İstanbul'a gidiyor Temmuz ayından bu yana Avrupa'da 6 kez seyahat etti. İstanbul'da kalması, kendi tesislerinde çalışması ve futbolcuların ailelerine kavuşması Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı. Dünya Kupası'nın ardından 6 maçın 3'ü İstanbul'da, 1'i İstanbul'da, Kadıköy'de Galatasaray ile oynanacak derbi. Gabriel Jesus dahil tüm oyuncular rekabet sezonunun kışa döndüğünü görmeli. "

"Taraftar çok rahat"

Son sezonlarda Huangzanglan'ın takımı beklenmedik maçlar kaybetti. Giresun'u mağlup ettikten sonra aradaki puan farkını 2'ye indiren Galatasaray, bir sonraki deplasman maçı Labzon'a meydan okuyacak.