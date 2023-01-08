Oyunu 76 -72 mağlubiyetle tamamladı

Açıklama Yıldız kadrosuna rağmen İtalya'dan üzgün bir şekilde 5 maçta 2-3'lük skorla ayrılan Çukurova'nın başkanı Serdar Çevir Kök, sıcak bir açıklama yaparak, "Bu mağlubiyet bizim için gerçekten çok üzücü. Ben sadece teşkilatımıza ve halkımıza inanıyorum. Dünyanın en önemli isimleri burada. Hızlı bir şekilde gerekli önlemleri alacağız, ne gerekiyorsa yapacağız ve şampiyonluk mücadelesine devam edeceğiz.

Schio ailesi: Keys 6, Mabrey 19, Mestdagh 3, Ndour 21, Howard 7, Sottana 4, Verona 12, Zahui 4

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR Belediyeler: Gökşen, Sinem 3, Bonner 19, Gray 21, Hayes 11, Jones 18, Hollingsworth, Ocak

1. Periyot: 18-21, 3. Periyot: 39-34, 3. Periyot: 58-58

Profesyonel olarak oynadı.

Sakatlığı nedeniyle 2020-21 sezonunda futbola ara vermek zorunda kalan Cem, beyaz vatandaşlarımızın kurduğu ve adını Çerkes medeni mevkiinden alan Nartspor'un başarısını terletecek

36 yaşındaki oyuncu, geçen yıl büyük bir verimlilikle roxannecasino oynayan oyuncuları takımda tutmayı ve puan transfer etmeyi başardıklarını söyledi. Eczacıbaşı Hande Baladin ve Saliha Şahin'den "Buradaki en büyük başarı yönetimin bize olan güveni ve desteğidir. Popüler transfer oyuncular yerine kulübün kültürüne uyan voleybolcuları tercih ediyoruz."

Popüler olmayan transferler iş yaratır

Transfere özel veri analizi, bir grup veri ile bana, bir scout ekibine karşı, geçen sezonun eksiklikleri, transfer sürecinin erken başlaması. Takımlarımızda tamamen sansasyonel olmayan, adil ve iyi isimleri oynayarak iş yaratacak oyunculara bakıyorum. Dolayısıyla yeni transfer takıma çok çabuk adapte oldu ve güzel katkı sağladı. Yani hazırladığımız çok uzun vadeli bir planın neredeyse başında olmamıza rağmen böyle sonuçlar geldi.

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